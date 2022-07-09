https://tr.sputniknews.com/20220709/iskiden-korozyon-uyarisi-1058522888.html

İSKİ’den korozyon uyarısı

İSKİ’den korozyon uyarısı

İSKİ, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve ve... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T19:47+0300

2022-07-09T19:47+0300

2022-07-09T19:48+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

bayram

kurban bayramı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu hatırlatarak, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini belirtti.Bu nedenle suda korozyona bağlı pas birikmelerin meydana gelebileceği ve suyun renginin değişebileceği belirtilirken evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydedildi.İSKİ’den konuyla ilgili yapılan sosyal meydandan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), bayram, kurban bayramı