https://tr.sputniknews.com/20220709/iskiden-korozyon-uyarisi-1058522888.html
İSKİ’den korozyon uyarısı
İSKİ’den korozyon uyarısı
İSKİ, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve ve... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T19:47+0300
2022-07-09T19:47+0300
2022-07-09T19:48+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
bayram
kurban bayramı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu hatırlatarak, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini belirtti.Bu nedenle suda korozyona bağlı pas birikmelerin meydana gelebileceği ve suyun renginin değişebileceği belirtilirken evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydedildi.İSKİ’den konuyla ilgili yapılan sosyal meydandan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), bayram, kurban bayramı
İSKİ’den korozyon uyarısı
19:47 09.07.2022 (güncellendi: 19:48 09.07.2022) Abone ol
İSKİ, bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkan vatandaşların evlerinde uzun süre kullanılmayacak su tesisatında korozyona bağlı kireçlenme ve ve pas birikmeleri meydana gelebileceğini belirterek, musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu hatırlatarak, uzun süre kullanılmayan iç tesisat borularında bekleyen su nedeniyle kireçlenme ve pas birikmesinin oluşabildiğini belirtti.
Bu nedenle suda korozyona bağlı pas birikmelerin meydana gelebileceği ve suyun renginin değişebileceği belirtilirken evlerdeki musluk vanalarının bir süre açık bırakılarak bu sorunun giderilebileceğini kaydedildi.
İSKİ’den konuyla ilgili yapılan sosyal meydandan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hepimizin bildiği üzere, Kurban Bayramı'nda bir tatil süreci yaşanacaktır. Bu gibi tatillerde, İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerde su kullanımı olmamaktadır. Böylesi durumlarda iç tesisat borularında, vanalarda ve bataryalarda bekleyen suda korozyona bağlı pas birikmeleri meydana gelebilmekte ve suyun rengi değişebilmektedir. Sudaki bu renk değişimi İSKİ'nin içme suyu şebeke hatlarından kaynaklanmamaktadır. Evlerin muslukları belirli bir süre açık bırakıldığında kendiliğinden ortadan kalkacaktır.