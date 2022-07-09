https://tr.sputniknews.com/20220709/istanbul-haric-turkiye-genelinde-5-bin-102-kisi-kurban-kesmeye-calisirken-hastanelik-oldu-1058518004.html
İstanbul hariç Türkiye genelinde 5 bin 102 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu
İstanbul hariç Türkiye genelinde 5 bin 102 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyenler bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, Türkiye genelinde kurban kesimi... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:48+0300
2022-07-09T17:48+0300
2022-07-09T17:48+0300
türkiye
kurban bayramı
kurban
kasap
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Bayramın ilk gününde bazı kişiler kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, ülke genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.Kurban kesimi sırasında yaralananların il il sayısı şöyle:Adana (67), Adıyaman (150), Afyonkarahisar (15), Ağrı (34), Amasya (40), Ankara (198), Antalya (43), Artvin (11), Aydın (41), Balıkesir (195), Bilecik (27), Bingöl (2), Bitlis (7), Bolu (42), Burdur (28), Bursa (293), Çanakkale (43), Çankırı (21), Çorum (50), Denizli (132), Diyarbakır (27), Edirne (41), Elazığ (32), Erzincan (50), Erzurum (160), Eskişehir (72), Gaziantep (147), Giresun (33), Gümüşhane (24), Hakkari (4), Hatay (27), Isparta (15), Mersin (53), İzmir (30), Kars (85), Kastamonu (28), Kayseri (102), Kırklareli (7), Kırşehir (19), Kocaeli (271), Konya (253), Kütahya (50), Malatya (221), Manisa (65), Kahramanmaraş (92), Mardin (11), Muğla (29), Muş (16), Nevşehir (24), Niğde (22), Ordu (52), Rize (105), Sakarya (126), Samsun (68), Siirt (6), Sinop (13), Sivas (74), Tekirdağ (181), Tokat (134), Trabzon (80), Tunceli (0), Şanlıurfa (153), Uşak (32), Van (30), Yozgat (64), Zonguldak (30), Aksaray (84), Bayburt (13), Karaman (67), Kırıkkale (60), Batman (8), Şırnak (2), Bartın (35), Ardahan (30), Iğdır (42), Yalova (30), Karabük (29), Kilis (15), Osmaniye (43), Düzce (47).
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kurban bayramı, kurban, kasap
İstanbul hariç Türkiye genelinde 5 bin 102 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyenler bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 102 kişi, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.
Bayramın ilk gününde bazı kişiler kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.
Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, ülke genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.
Kurban kesimi sırasında yaralananların il il sayısı şöyle:
Adana (67), Adıyaman (150), Afyonkarahisar (15), Ağrı (34), Amasya (40), Ankara (198), Antalya (43), Artvin (11), Aydın (41), Balıkesir (195), Bilecik (27), Bingöl (2), Bitlis (7), Bolu (42), Burdur (28), Bursa (293), Çanakkale (43), Çankırı (21), Çorum (50), Denizli (132), Diyarbakır (27), Edirne (41), Elazığ (32), Erzincan (50), Erzurum (160), Eskişehir (72), Gaziantep (147), Giresun (33), Gümüşhane (24), Hakkari (4), Hatay (27), Isparta (15), Mersin (53), İzmir (30), Kars (85), Kastamonu (28), Kayseri (102), Kırklareli (7), Kırşehir (19), Kocaeli (271), Konya (253), Kütahya (50), Malatya (221), Manisa (65), Kahramanmaraş (92), Mardin (11), Muğla (29), Muş (16), Nevşehir (24), Niğde (22), Ordu (52), Rize (105), Sakarya (126), Samsun (68), Siirt (6), Sinop (13), Sivas (74), Tekirdağ (181), Tokat (134), Trabzon (80), Tunceli (0), Şanlıurfa (153), Uşak (32), Van (30), Yozgat (64), Zonguldak (30), Aksaray (84), Bayburt (13), Karaman (67), Kırıkkale (60), Batman (8), Şırnak (2), Bartın (35), Ardahan (30), Iğdır (42), Yalova (30), Karabük (29), Kilis (15), Osmaniye (43), Düzce (47).