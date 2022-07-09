https://tr.sputniknews.com/20220709/istanbulda-metroda-yabanci-uyruklu-kisiye-hakaret-eden-supheli-yakalandi-1058520742.html
İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı
İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı
İstanbul’da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T18:55+0300
2022-07-09T18:55+0300
2022-07-09T18:59+0300
türkiye
metro
istanbul
afrika
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İstanbul'da metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan yabancı uyruklu siyah erkeğe hakaret etti. Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan videoda, hem Türkçe hem de İngilizce hakaretler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdığı görülüyor. Siyah erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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metro, istanbul, afrika
İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı
18:55 09.07.2022 (güncellendi: 18:59 09.07.2022) Abone ol
İstanbul’da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da metroda yolculuk eden bir kişi, yanında oturan yabancı uyruklu siyah erkeğe hakaret etti.
Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan videoda, hem Türkçe hem de İngilizce hakaretler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdığı görülüyor. Siyah erkeğin yanında eşi ve küçük çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahıs ırkçı saldırılarını sürdürdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.
Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.