https://tr.sputniknews.com/20220709/japonya-ulusal-polis-teskilati-abe-suikastindaki-guvenlik-kusurunu-sorusturacak-1058502936.html
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Abe suikastındaki 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Abe suikastındaki 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T01:45+0300
2022-07-09T01:45+0300
2022-07-09T01:45+0300
dünya
japonya
abe şinzo
şinzo abe
suikast
polis
güvenlik
soruşturma
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Japon basınındaki haberlere göre, NPA, Abe'nin saldırıya uğradığı Nara kentinde görevli polislerin, eski başbakan kentte bulunduğu sırada güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair bir plan hazırladığını ifade etti.NPA, Nara polisi ile Tokyo Metropolitan polisinin Şinzo Abe'nin konuşma yaptığı sırada görevde olduğu bilgisini verdi.Polislerin ve Abe'yi koruyan silahlı güvenlik personelinin saldırıyı nasıl önleyemediklerine dikkat çeken NPA, Abe ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini belirtti.NPA, saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair soruşturma açılacağını ifade etti.Bu arada, adının açıklanmasını istemeyen bir NPA yetkilisi, güvenlikle ilgili ayrıntılara, arkadan saldırı ihtimalinin de aralarında olduğu diğer olasılıkların hesaba katılmasıyla karar verildiğini dile getirdi.Yetkili, bunun gibi bir olayda güvenliğin yeterliliğini incelemeleri gerektiğini söyledi.Diğer yandan, güvenlik güçleri Abe'nin konuşma yaptığı etkinlikte görevli polis veya güvenlik personeli sayısına dair bilgi vermedi.Eski Japonya Başbakanı Abe, ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220708/abe-suikasti-zanli-eski-basbakanin-baglantili-olduguna-inandigi-bir-orgute-kin-besliyor-1058485655.html
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japonya, abe şinzo, şinzo abe, suikast, polis, güvenlik, soruşturma
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Abe suikastındaki 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
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Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair soruşturma açılacağını bildirdi.
Japon basınındaki haberlere göre, NPA, Abe'nin saldırıya uğradığı Nara kentinde görevli polislerin, eski başbakan kentte bulunduğu sırada güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair bir plan hazırladığını ifade etti.
NPA, Nara polisi ile Tokyo Metropolitan polisinin Şinzo Abe'nin konuşma yaptığı sırada görevde olduğu bilgisini verdi.
Polislerin ve Abe'yi koruyan silahlı güvenlik personelinin saldırıyı nasıl önleyemediklerine dikkat çeken NPA, Abe ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin gözden geçirileceğini belirtti.
NPA, saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair soruşturma açılacağını ifade etti.
Bu arada, adının açıklanmasını istemeyen bir NPA yetkilisi, güvenlikle ilgili ayrıntılara, arkadan saldırı ihtimalinin de aralarında olduğu diğer olasılıkların hesaba katılmasıyla karar verildiğini dile getirdi.
Yetkili, bunun gibi bir olayda güvenliğin yeterliliğini incelemeleri gerektiğini söyledi.
Diğer yandan, güvenlik güçleri Abe'nin konuşma yaptığı etkinlikte görevli polis veya güvenlik personeli sayısına dair bilgi vermedi.
Eski Japonya Başbakanı Abe, ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.