https://tr.sputniknews.com/20220709/kacan-kurbanlik-yakalandi-sahibi-kayip-1058514140.html

Kaçan kurbanlık yakalandı, sahibi kayıp

Kaçan kurbanlık yakalandı, sahibi kayıp

Adıyaman’da sahibinin elinden kaçarak sokaklarda başıboş dolanan kurbanlığı yakalayan polis ekipleri, kurbanlığın sahibini bulmak için çalışma başlattı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T13:08+0300

2022-07-09T13:08+0300

2022-07-09T13:08+0300

yaşam

kurbanlık

adıyaman

türkiye

haberler

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Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş kurbanlığı fark eden polis ekipleri, kurbanlığı yakaladı.Kurbanı yakalayan polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak kurbanlığın sahibini aradı.Sahibine ulaşılamayan kurbanlık, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Polis ekipleri, su ve yem verdikleri kurbanlığın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

adıyaman

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kurbanlık, adıyaman, türkiye, haberler