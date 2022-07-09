https://tr.sputniknews.com/20220709/kasaplar-kesimhanede-cekim-yapan-gazetecilerin-uzerine-bicakla-yuruyup-darp-etti-1058516415.html

Kasaplar, kesimhanede çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti

Kasaplar, kesimhanede çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti

Elazığ’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti. Darp raporu alan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T16:00+0300

2022-07-09T16:00+0300

2022-07-09T16:00+0300

yaşam

kasap

elazığ

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Elazığ'da yerel bir kanalda çalışan Yakup Sağlam ve Ömer Yıldızhan, sabah hayvan pazarına giderek kesilen kurbanların çekimini yapmak istedi. Kurban kesimi yaptıkları esnada bir kasabın 'Burada çekim yapamazsınız burası bizim yerimiz' demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kasaplar İ.E. ve İ.M.E., gazetecilerin üzerine bıçakla yürüdü. Ardından iki kasap muhabirlere tekmeler atarak küfürler savurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Sağlam ve Yıldızhan, polis merkezine giderek kasaplardan şikâyetçi oldu.Sabah kameraman arkadaşı Ömer Yıldızhan ile birlikte kurban pazarına gittiklerini belirten Yakup Sağlam, “Kurban pazarına gittiğimizde orada iki kasap vardı. Çekim yaptığımız esnada elindeki bıçaklarla gelip bizi darp ettiler. Bayrama yakışmayan görüntüler. Biz zaten şikâyetçi olup darp raporumuzu aldık. Gereken her türlü işlemi yaptık” dedi.Sabah kurban pazarına haber yapmaya gittiklerini aktaran Ömer Yıldızhan, “Görüntülerimizi alıp röportajlarımızı yaptığımız esnada bir adam yanımıza gelerek, 'Burada çekim yapamazsınız, burası benim mekanım' dedi. Biz de her zaman buraya geldiğimizi, bu zamana kadar bir sıkıntı olmadığını ifade ettik. O adamı 10 gün boyunca zaten hiç görmemiştik, bugün gördük. Adam yanımızdan gidince pazarda bulunan birkaç kişi yanımıza gelerek adamın sıkıntılı olduğunu söyledi. O esnada yeniden gelerek 'Siz halen burada mısınız?' diyerek bıçakla üstümüze geldi. Biz kurumumuz adına bir şey de söylemedik. O esnada arkadan gelip bize saldırdılar” diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kasap, elazığ