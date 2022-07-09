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https://tr.sputniknews.com/20220709/kirmizi-et-ureticileri-dernegi-turkiyede-4-kisilik-bir-aile-yilda-28-kilo-kirmizi-et-tuketebiliyor-1058519138.html
Kırmızı Et Üreticileri Derneği: Türkiye'de 4 kişilik bir aile yılda 28 kilo kırmızı et tüketebiliyor
Kırmızı Et Üreticileri Derneği: Türkiye'de 4 kişilik bir aile yılda 28 kilo kırmızı et tüketebiliyor
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği verilerine göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T18:01+0300
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yaşam
türkiye
kırmızı et
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Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, yurttaşın sofrasından son 5 yılda 28 kilo kırmızı et eksildi.Sozcu.com.tr'den Gamze Bal'ın haberine göre, ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, 2017’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken bu rakamın 2022’de 7 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.Bu hesaba göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüketebiliyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını son iki aydır açıklamıyor. Ancak açıklanan son verilere bakıldığında, daha etinin kilogram fiyatının 2017 Nisan’da 40,73 TL iken 2022 Nisan’da 111.53 TL’ye yükseldiği görülüyor.Yüzde 110 zam2022’nin ilk 6 aylık döneminde üretim maliyetlerinde yüzde 150’nin üzerinde artış olduğunu söyleyen Yücesan, nihai ürün fiyatlarının ise aynı dönem aralığında yüzde 110 civarında arttığı bilgisini verdi.Ancak talepteki düşüşün sürmesi nedeniyle maliyetlerdeki artışın etiketlere tam olarak yansıtılamadığını kaydeden Yücesan, “Kurban Bayramı sonrası da talepteki düşüş sürecektir. Bu yüzden bayram sonrası fiyatlarda değişim olmaz ama eylül ya da ekim ayında yeni bir zam gündeme gelebilir” diye konuştu.Öte yandan, süt üreticisinin uğradığı zarar nedeniyle anaç hayvanların kesime gönderilmesinin kırmızı et üretiminde 2022’nin ikinci yarısından itibaren sorunlar yaratacağına da dikkat çeken Yücesan, şöyle devam etti:“Sütte yaşanan krizin ete de sıçramasına az kaldı. Bunun net sonuçlarını 2023’te göreceğiz. Azalan üretim, fiyatları daha da yukarı çekecektir. Süt üreticisinin zararlarının giderilmesi çok önemli.”
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türkiye, kırmızı et

Kırmızı Et Üreticileri Derneği: Türkiye'de 4 kişilik bir aile yılda 28 kilo kırmızı et tüketebiliyor

18:01 09.07.2022
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği verilerine göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüketebiliyor.
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) verilerine göre, yurttaşın sofrasından son 5 yılda 28 kilo kırmızı et eksildi.
Sozcu.com.tr'den Gamze Bal'ın haberine göre, ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, 2017’de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken bu rakamın 2022’de 7 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.
Bu hesaba göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüketebiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını son iki aydır açıklamıyor. Ancak açıklanan son verilere bakıldığında, daha etinin kilogram fiyatının 2017 Nisan’da 40,73 TL iken 2022 Nisan’da 111.53 TL’ye yükseldiği görülüyor.

Yüzde 110 zam

2022’nin ilk 6 aylık döneminde üretim maliyetlerinde yüzde 150’nin üzerinde artış olduğunu söyleyen Yücesan, nihai ürün fiyatlarının ise aynı dönem aralığında yüzde 110 civarında arttığı bilgisini verdi.
Ancak talepteki düşüşün sürmesi nedeniyle maliyetlerdeki artışın etiketlere tam olarak yansıtılamadığını kaydeden Yücesan, “Kurban Bayramı sonrası da talepteki düşüş sürecektir. Bu yüzden bayram sonrası fiyatlarda değişim olmaz ama eylül ya da ekim ayında yeni bir zam gündeme gelebilir” diye konuştu.
Öte yandan, süt üreticisinin uğradığı zarar nedeniyle anaç hayvanların kesime gönderilmesinin kırmızı et üretiminde 2022’nin ikinci yarısından itibaren sorunlar yaratacağına da dikkat çeken Yücesan, şöyle devam etti:
“Sütte yaşanan krizin ete de sıçramasına az kaldı. Bunun net sonuçlarını 2023’te göreceğiz. Azalan üretim, fiyatları daha da yukarı çekecektir. Süt üreticisinin zararlarının giderilmesi çok önemli.”
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