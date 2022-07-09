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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/lhc-donbassin-kurtarilmis-bolgelerinde-askeri-mahkemeler-kurulabilir-1058517030.html
LHC: Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde askeri mahkemeler kurulabilir
LHC: Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde askeri mahkemeler kurulabilir
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkan Yardımcısı Anna Soroka gazetecilere demecinde, Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde savaş suçu işleyen Ukrayna... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T17:00+0300
2022-07-09T17:00+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Soroka, “Şimdi olay yerinde soruşturma ekipleri çalışıyor, denetimler yapılıyor, bu korkunç suçun koşulları yerinde yeniden araştırılıyor. Olayda 50’den fazla kişi öldü, şükürler olsun ki yürüyebilen 21 kişi kurtulmayı başardı. Tüm materyaller koordine ediliyor, toplanıyor ve mahkemeye gönderilecek. Bu mahkemelerden birinin Rubejnoye kenti ve Kremennaya'da kurulacağını sanıyorum. Özellikle bu olay büyük bir dikkatle değerlendirilecek” dedi.Daha önce, LHC İçişleri Bakanlığı, mart ayında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından Kremennaya kasabasında ele geçirilen yaşlı ve engellilerin kaldığı bakım evindeı çıkan yangında 50 kişinin yanarak can verdiğini duyurmuştu.
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

LHC: Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde askeri mahkemeler kurulabilir

17:00 09.07.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko / Fotoğraf bankasına girDonetsk-Lugansk
Donetsk-Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkan Yardımcısı Anna Soroka gazetecilere demecinde, Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde savaş suçu işleyen Ukrayna askerlerinin yargılanması için askeri mahkemelerin kurulabileceğini söyledi
Soroka, “Şimdi olay yerinde soruşturma ekipleri çalışıyor, denetimler yapılıyor, bu korkunç suçun koşulları yerinde yeniden araştırılıyor. Olayda 50’den fazla kişi öldü, şükürler olsun ki yürüyebilen 21 kişi kurtulmayı başardı. Tüm materyaller koordine ediliyor, toplanıyor ve mahkemeye gönderilecek. Bu mahkemelerden birinin Rubejnoye kenti ve Kremennaya'da kurulacağını sanıyorum. Özellikle bu olay büyük bir dikkatle değerlendirilecek” dedi.
Daha önce, LHC İçişleri Bakanlığı, mart ayında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından Kremennaya kasabasında ele geçirilen yaşlı ve engellilerin kaldığı bakım evindeı çıkan yangında 50 kişinin yanarak can verdiğini duyurmuştu.
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