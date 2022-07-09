https://tr.sputniknews.com/20220709/lhc-donbassin-kurtarilmis-bolgelerinde-askeri-mahkemeler-kurulabilir-1058517030.html

LHC: Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde askeri mahkemeler kurulabilir

LHC: Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde askeri mahkemeler kurulabilir

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Başkan Yardımcısı Anna Soroka gazetecilere demecinde, Donbass’ın kurtarılmış bölgelerinde savaş suçu işleyen Ukrayna... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T17:00+0300

2022-07-09T17:00+0300

2022-07-09T17:00+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Soroka, “Şimdi olay yerinde soruşturma ekipleri çalışıyor, denetimler yapılıyor, bu korkunç suçun koşulları yerinde yeniden araştırılıyor. Olayda 50’den fazla kişi öldü, şükürler olsun ki yürüyebilen 21 kişi kurtulmayı başardı. Tüm materyaller koordine ediliyor, toplanıyor ve mahkemeye gönderilecek. Bu mahkemelerden birinin Rubejnoye kenti ve Kremennaya'da kurulacağını sanıyorum. Özellikle bu olay büyük bir dikkatle değerlendirilecek” dedi.Daha önce, LHC İçişleri Bakanlığı, mart ayında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından Kremennaya kasabasında ele geçirilen yaşlı ve engellilerin kaldığı bakım evindeı çıkan yangında 50 kişinin yanarak can verdiğini duyurmuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)