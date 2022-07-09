CANLI | Medvedev: Ukrayna operasyonu sayesinde Rusya, SSCB’den daha çok ciddiye alınan bir güç oldu

Ukrayna Devlet Başkanı, Almanya Başbakanı'na ‘küskün sosis’ diyen Berlin büyükelçisini görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik’i görevden aldı. Daha önce Alman Bild gazetesi kendi kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Melnik’in yakında görevinden ayrılıp Kiev’e döneceğini yazmıştı. Bild’in haberinde Melnik’in görevden alınacak olmasının sebeplerinden birinin, Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’nın yüzlerce Yahudinin ölümünde payı olduğunu reddetmesi olduğu kaydedildi. Melnik’in söz konusu ifadeleri Almanya’da tartışmalara yol açmış, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Melnik’in sözlerinin tamamına katılmadıkları açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.

Ancak bu, Melnik’in ilk ‘vukuatı’ değildi. Ukrayna Büyükelçisi'nin, Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları yeterli bulmadığını söylediği açıklamaları, kullandığı kelimeler nedeniyle birçok kez skandala yol açtı. Ukraynalı büyükelçi, bu açıklamalarından birisinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz için ‘küskün sosis’ ifadelerini kullanmıştı.

Melnik, görevden alınmadan önce sekiz yıl Ukrayna’nın Berlin büyükelçisi olarak görev yaptı.