CANLI | Medvedev: Ukrayna operasyonu sayesinde Rusya, SSCB’den daha çok ciddiye alınan bir güç oldu

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri Rusya’nın, ‘gerçek manada ciddiye alınmaya’ başlandığını belirtti.
18:52 09.07.2022
Ukrayna Devlet Başkanı, Almanya Başbakanı'na ‘küskün sosis’ diyen Berlin büyükelçisini görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik’i görevden aldı. Daha önce Alman Bild gazetesi kendi kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, Melnik’in yakında görevinden ayrılıp Kiev’e döneceğini yazmıştı. Bild’in haberinde Melnik’in görevden alınacak olmasının sebeplerinden birinin, Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera’nın yüzlerce Yahudinin ölümünde payı olduğunu reddetmesi olduğu kaydedildi. Melnik’in söz konusu ifadeleri Almanya’da tartışmalara yol açmış, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Melnik’in sözlerinin tamamına katılmadıkları açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.
Ancak bu, Melnik’in ilk ‘vukuatı’ değildi. Ukrayna Büyükelçisi'nin, Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları yeterli bulmadığını söylediği açıklamaları, kullandığı kelimeler nedeniyle birçok kez skandala yol açtı. Ukraynalı büyükelçi, bu açıklamalarından birisinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz için ‘küskün sosis’ ifadelerini kullanmıştı.
Melnik, görevden alınmadan önce sekiz yıl Ukrayna’nın Berlin büyükelçisi olarak görev yaptı.
18:50 09.07.2022
Medvedev: Ukrayna operasyonu sayesinde Rusya, SSCB’den daha çok ciddiye alınan bir güç hâline geldi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri Rusya’nın, ‘gerçek manada ciddiye alınmaya’ başlandığı yorumunu yaptı.
Medvedev Telegram üstünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna operasyonunun açıklanmış amaçları, bu ülkenin Nazi ideolojisi ve yabancı askeri güçlerden arındırılması olsa da bir amaç daha var ve buna şimdiden ulaşıldı: Rusya gerçek anlamda ciddiye alınmaya başladı. Sovyetler Birliği’nin ciddiye alındığı gibi. Hatta uygulanan yaptırımlara bakılacak olursa, (SSCB’den) daha fazla ciddiye alınmaya başladı.”