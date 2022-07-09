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Meteoroloji'den 21 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 21 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. 21 il için uyarı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
sel
sağanak
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/ankara-geneli-icin-sari-uyari-yarin-saat-1100-ile--2200-arasi-etkili-olacak-1058522244.html
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meteoroloji, sel, sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den 21 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

20:00 09.07.2022 (güncellendi: 20:05 09.07.2022)
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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Meteoroloji, Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. 21 il için uyarı yapan Meteoroloji ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Ankara sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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