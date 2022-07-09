https://tr.sputniknews.com/20220709/minneapolis-fed-baskanindan-enflasyon-ve-resesyon-yorumu-1058528816.html
Minneapolis Fed Başkanı’ndan enflasyon ve resesyon yorumu
Minneapolis Fed Başkanı’ndan enflasyon ve resesyon yorumu
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Fed üyelerinin rekor yüksek enflasyonu düşürmek konusunda birleştiğini belirtti. Kashkari bu durumun resesyona neden olup... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T21:51+0300
2022-07-09T21:51+0300
2022-07-09T21:52+0300
ekonomi
minneapolis
abd
fed
abd merkez bankası (fed)
neel kashkari
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ABD Merkez Bankası Fed'in Mineapolis Başkanı Neel Kashkari, Fed yetkililerinin rekor yüksek enflasyonu yüzde 2’lik hedefe düşürmek konusunda kararlı olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre Kashkari Montana’daki konuşmasında “Enflasyonu düşürmek zorunda olduğumuzu ve düşüreceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.Fed’in agresif artışlarının ardından ekonominin resesyona girip girmeyeceğini bilmediğini söyleyen Kashkari “Bu durumun resesyona yol açıp açmayacağı, arz tarafından destek alıp almayacağımıza bağlı olacak” yorumunu yaptı.Cuma günü konuşan New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu bankanın yüzde 2 olan hedefine düşürmenin ‘çok önemli’ olduğunu ancak bu yolun zorlu olabileceğini söyledi. Williams yüksek enflasyonun zararlı olduğunu vurgulayarak fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temellerini oluşturduğunu belirtti.
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minneapolis, abd, fed, abd merkez bankası (fed), neel kashkari
Minneapolis Fed Başkanı’ndan enflasyon ve resesyon yorumu
21:51 09.07.2022 (güncellendi: 21:52 09.07.2022) Abone ol
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Fed üyelerinin rekor yüksek enflasyonu düşürmek konusunda birleştiğini belirtti. Kashkari bu durumun resesyona neden olup olmayacağı konusunun ise kendi kontrolleri dışında olduğunu söyledi
ABD Merkez Bankası Fed'in Mineapolis Başkanı Neel Kashkari, Fed yetkililerinin rekor yüksek enflasyonu yüzde 2’lik hedefe düşürmek konusunda kararlı olduğunu söyledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre Kashkari Montana’daki konuşmasında “Enflasyonu düşürmek zorunda olduğumuzu ve düşüreceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.
Fed’in agresif artışlarının ardından ekonominin resesyona girip girmeyeceğini bilmediğini söyleyen Kashkari “Bu durumun resesyona yol açıp açmayacağı, arz tarafından destek alıp almayacağımıza bağlı olacak” yorumunu yaptı.
Cuma günü konuşan New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonu bankanın yüzde 2 olan hedefine düşürmenin ‘çok önemli’ olduğunu ancak bu yolun zorlu olabileceğini söyledi. Williams yüksek enflasyonun zararlı olduğunu vurgulayarak fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temellerini oluşturduğunu belirtti.