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https://tr.sputniknews.com/20220709/musk-bideni-tiye-aldi-prompteri-kim-kontrol-ederse-gercek-baskan-odur-1058504941.html
Musk, Biden'ı ti'ye aldı: Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur
Musk, Biden'ı ti'ye aldı: Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur
Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Musk, prompterdaki talimatları da okuyan ABD Başkanı Biden'la “Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur!"... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T02:59+0300
2022-07-09T03:06+0300
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ABD Başkanı Joe Biden’ın yanlışlıkla prompterdaki uyarıları da yüksek sesle okuması sosyal medyanın alay konusu oldu.Biden’ı ti'ye alan isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk oldu.Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Prompteri kim kontrol ederse, gerçek Başkan odur!" ifadelerini kullandı.Daha önce de Biden'ı Amerikan komedi karakteri Anchorman'a benzeten Musk, tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyerek, gelecek seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vereceğini belirtmişti.Ne olmuştu?Kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum sağlığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını duyurmak için kameraların karşısına geçen Biden, canlı yayın konuşması sırasında, önceden hazırlanan ve promptera yansıtılan yazıdaki "Satırı tekrarla" ve "Alıntıyı sonlandır" uyarılarını da okumuştu.Ancak Beyaz Saray'ın Basın Sekreteri Yardımcısı Emilie Simons, Biden'ın uyarlarını okumadığını öne sürerek, "Hayır. 'Şu satırı tekrar edeyim' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/elon-musktan-secim-aciklamasi-cumhuriyetcilere-ilk-kez-oy-vermeyi-dusunuyorum--1056465743.html
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elon musk, joe biden, abd, prompter

Musk, Biden'ı ti'ye aldı: Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur

02:59 09.07.2022 (güncellendi: 03:06 09.07.2022)
© REUTERSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© REUTERS
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Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla CEO'su Musk, prompterdaki talimatları da okuyan ABD Başkanı Biden'la “Prompterı kim kontrol ederse, gerçek başkan odur!" diyerek, dalga geçti
ABD Başkanı Joe Biden’ın yanlışlıkla prompterdaki uyarıları da yüksek sesle okuması sosyal medyanın alay konusu oldu.
Biden’ı ti'ye alan isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk oldu.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Prompteri kim kontrol ederse, gerçek Başkan odur!" ifadelerini kullandı.
Daha önce de Biden'ı Amerikan komedi karakteri Anchorman'a benzeten Musk, tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyerek, gelecek seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vereceğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

Kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum sağlığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını duyurmak için kameraların karşısına geçen Biden, canlı yayın konuşması sırasında, önceden hazırlanan ve promptera yansıtılan yazıdaki "Satırı tekrarla" ve "Alıntıyı sonlandır" uyarılarını da okumuştu.
Ancak Beyaz Saray'ın Basın Sekreteri Yardımcısı Emilie Simons, Biden'ın uyarlarını okumadığını öne sürerek, "Hayır. 'Şu satırı tekrar edeyim' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
Elon Musk'tan seçim açıklaması: Cumhuriyetçilere ilk kez oy vermeyi düşünüyorum
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