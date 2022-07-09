https://tr.sputniknews.com/20220709/nasa-bennu-asteroidinin-yuzeyi-hakkinda-yaptigi-tahminde-yanildigini-acikladi-1058530672.html
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:23+0300
2022-07-09T23:23+0300
2022-07-09T23:26+0300
yaşam
nasa
bennu
asteroit
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NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.Arizona Üniversitesi'nde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.
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nasa, bennu , asteroit
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı
23:23 09.07.2022 (güncellendi: 23:26 09.07.2022) Abone ol
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.
Arizona Üniversitesi'nde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.
Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.