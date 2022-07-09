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https://tr.sputniknews.com/20220709/nasa-bennu-asteroidinin-yuzeyi-hakkinda-yaptigi-tahminde-yanildigini-acikladi-1058530672.html
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı
NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T23:23+0300
2022-07-09T23:26+0300
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NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.Arizona Üniversitesi'nde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.
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nasa, bennu , asteroit

NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

23:23 09.07.2022 (güncellendi: 23:26 09.07.2022)
© NASABennu
Bennu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© NASA
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.
Arizona Üniversitesi'nde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.
Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.
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