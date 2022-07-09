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https://tr.sputniknews.com/20220709/nazillide-11-yildir-kayip-olan-kisinin-bulundugu-evin-garajinda-insan-kemikleri-cikti-1058509307.html
11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı
11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında, zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T09:45+0300
2022-07-09T09:45+0300
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nazilli
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı.Nesip Sürmeli, 28 Şubat 'de ortadan kayboldu.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.Betonun altından kemikler çıktıBölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.6 şüpheli adliyedeİlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı. E.G., Ö.S., U.S., G.A., E.B. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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nazilli, kemik

11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı

09:45 09.07.2022
© DHANazilli'de 11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı
Nazilli'de 11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© DHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında, zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Polisin cinayet şüphesiyle gözaltına aldığı 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Kemiklerin Sürmeli'ye ait olup, olmadığı ise DNA testinin ardından belli olacak.
Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı.

Nesip Sürmeli, 28 Şubat 'de ortadan kayboldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.

Betonun altından kemikler çıktı

Bölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

6 şüpheli adliyede

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı. E.G., Ö.S., U.S., G.A., E.B. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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