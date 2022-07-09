https://tr.sputniknews.com/20220709/osmaniyede-bir-genc-annesiyle-tartisan-babasini-oldurdu-1058509449.html

Osmaniye'de bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'de bir genç, annesiyle tartışan babasını öldürdü

Osmaniye'de eşiyle tartışan adam, kavgaya dahil olan oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay sırasında baba ve oğlunu ayırmaya çalışan bir kişi... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T09:52+0300

2022-07-09T09:52+0300

2022-07-09T09:52+0300

av tüfeği

yaşam

ölüm

silahlı saldırı

cinayet

aile içi şiddet

kadına şiddet

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir adam, çıkan aile tartışmasında oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kavgayı ayırmak isteyen komşularını da aynı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Çift evde tartışmaya başladı. Çiftin oğullarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları, araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi. Fakat Evdeki av tüfeğini alan şahıs, babasını vurdu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde babanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı komşu ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cinayet şüphelisini evde gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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av tüfeği, ölüm, silahlı saldırı, cinayet, aile içi şiddet, kadına şiddet