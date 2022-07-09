https://tr.sputniknews.com/20220709/otomotiv-satislarinda-yerli-uretimin-payi-yuzde-434e-yukseldi-1058516081.html

Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı yüzde 43.4'e yükseldi

Otomotiv satışlarında yerli üretimin payı yüzde 43.4'e yükseldi

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk yarısında toplam satışlarda, zirvenin ilk 5'inde 4 yerli üretici firma yer alırken, ithal araçların satışlardan aldığı pay... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T15:29+0300

2022-07-09T15:29+0300

2022-07-09T15:29+0300

ekonomi

otomobil

üretim

yerli üretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1058458919_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_443c1ea44bcfd37602fedcd5d2003fc9.jpg

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi.Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 daralarak 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.Yerli araçların payı yüzde 43.44'e yükseldiBu yılın ilk yarısında toplam 357 bin 904 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 155 bin 481 oldu. İthal araç satışı ise 202 bin 423 olarak belirlendi.Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 42,84 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43.44'e yükseldi.Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 57,15'ten yüzde 56,55'e geriledi.Yerlide Fiat, Renault ve Ford ilk 3'teOtomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 62 bin 154 adetlik satışın 61 bin 426'sını Türkiye'de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.Fiat'ı, 49 bin 330 toplam satışın 33 bin 971'i yerli üretim olan Renault ve 32 bin 386 toplam satışın 27 bin 730'u yerli üretim olan Ford takip etti.Toyota 17 bin 443 yerli satışla dördüncü, Hyundai 14 bin 560 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, üretim, yerli üretim