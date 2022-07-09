https://tr.sputniknews.com/20220709/oyuncu-sencar-sagdic-hayatini-kaybetti-1058513092.html

Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti

Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti

'Ahlat Ağacı', 'Babam ve Oğlum' başta olmak üzere birçok projede rol alan oyuncu Sencar Sağdıç yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberi sosyal medyadan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T12:12+0300

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yaşam

oyuncu

sencar sağdıç

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Babam ve Oğlum', 'Düşler ve Yokoluşlar', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim' gibi farklı birçok filmde yer alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.Sağdıç’ın ölüm haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından, “Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağı” sözleriyle duyurdu.Sencar Sağdıç, 1954 tarihinde Balıkesir Edremit de doğdu. 'Beş Vakit', 'Kosmos, Zerre', 'Son Kuşlar', 'Kardeşim Benim' gibi önemli sinema filmlerinde rol aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oyuncu, sencar sağdıç