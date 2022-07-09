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https://tr.sputniknews.com/20220709/oyuncu-sencar-sagdic-hayatini-kaybetti-1058513092.html
Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti
Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti
'Ahlat Ağacı', 'Babam ve Oğlum' başta olmak üzere birçok projede rol alan oyuncu Sencar Sağdıç yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberi sosyal medyadan... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:12+0300
2022-07-09T12:12+0300
yaşam
oyuncu
sencar sağdıç
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Babam ve Oğlum', 'Düşler ve Yokoluşlar', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim' gibi farklı birçok filmde yer alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.Sağdıç’ın ölüm haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından, “Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağı” sözleriyle duyurdu.Sencar Sağdıç, 1954 tarihinde Balıkesir Edremit de doğdu. 'Beş Vakit', 'Kosmos, Zerre', 'Son Kuşlar', 'Kardeşim Benim' gibi önemli sinema filmlerinde rol aldı.
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oyuncu, sencar sağdıç

Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti

12:12 09.07.2022
© FotoğrafSencer Sağdıç
Sencer Sağdıç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf
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'Ahlat Ağacı', 'Babam ve Oğlum' başta olmak üzere birçok projede rol alan oyuncu Sencar Sağdıç yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberi sosyal medyadan duyuruldu.
Babam ve Oğlum', 'Düşler ve Yokoluşlar', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim' gibi farklı birçok filmde yer alan oyuncu Sencar Sağdıç 68 yaşında hayatını kaybetti.

Sağdıç’ın ölüm haberini İzmir Kısa Film Festivali sosyal medya hesabından, “Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağı” sözleriyle duyurdu.
Sencar Sağdıç, 1954 tarihinde Balıkesir Edremit de doğdu. 'Beş Vakit', 'Kosmos, Zerre', 'Son Kuşlar', 'Kardeşim Benim' gibi önemli sinema filmlerinde rol aldı.
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