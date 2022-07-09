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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu en az 76 kişi yaşamını yitirdi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T21:51+0300
2022-07-09T21:57+0300
pakistan
sel
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Pakistan basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.Karaçi'de 6 kişinin daha ölmesiyle son 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu. Bu 6 kişiden 3'ü elektrik çarpması, 3'ü de evlerinin tavanının çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.Şehrin birçok noktasında yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini de su bastı.Yağışlardan en çok etkilenen Belucistan'da ise 670 ev zarar gördü, 12 baraj da hasar aldı.Başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinde de şiddetli yağış etkili oldu. İslamabad'ın H-13 bölgesinde evleri su basarken, Ravalpindi'de bazı yollar sular altında kaldı.Yağışların bayram boyunca ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'yı geçti.Ülkede 5 Temmuz'dan bu yana devam eden yağışlar sonucu Belucistan'da 49, Gilgit-Baltistan bölgesinde 5, Kuzey Veziristan'da 4, Ravalpindi ve Gujranvala şehirlerinde 2'şer kişi ölmüştü. Karaçi'de ise bu sayının 8 olduğu kaydedilmişti.
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pakistan, sel, ölü

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti

21:51 09.07.2022 (güncellendi: 21:57 09.07.2022)
© AFP 2022 / ASIF HASSANPakistan, sel
Pakistan, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu en az 76 kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Karaçi'de 6 kişinin daha ölmesiyle son 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 oldu. Bu 6 kişiden 3'ü elektrik çarpması, 3'ü de evlerinin tavanının çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şehrin birçok noktasında yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini de su bastı.
Yağışlardan en çok etkilenen Belucistan'da ise 670 ev zarar gördü, 12 baraj da hasar aldı.
Başkent İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinde de şiddetli yağış etkili oldu. İslamabad'ın H-13 bölgesinde evleri su basarken, Ravalpindi'de bazı yollar sular altında kaldı.
Yağışların bayram boyunca ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.
Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'yı geçti.
Ülkede 5 Temmuz'dan bu yana devam eden yağışlar sonucu Belucistan'da 49, Gilgit-Baltistan bölgesinde 5, Kuzey Veziristan'da 4, Ravalpindi ve Gujranvala şehirlerinde 2'şer kişi ölmüştü. Karaçi'de ise bu sayının 8 olduğu kaydedilmişti.
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