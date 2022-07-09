Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220709/palali-sabri-iddianamesi-tamamlandi-fas-istanbul-arasinda-fuhus-hatti-kurmus-1058508469.html
'Palalı Sabri' iddianamesi tamamlandı: Fas-İstanbul arasında 'fuhuş hattı' kurmuş
'Palalı Sabri' iddianamesi tamamlandı: Fas-İstanbul arasında 'fuhuş hattı' kurmuş
Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. 'Palalı Sabri' olarak... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T08:20+0300
2022-07-09T08:21+0300
türkiye
palalı saldırı
fuhuş
gezi parkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103109/73/1031097398_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_ae1dfd578e198d1de4c09f25deaf81a8.jpg
Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldırması nedeniyle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin Fas-İstanbul hattında kurduğu fuhuş çetesi geçtiğimiz günlerde çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘insan ticareti yapmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Kadınları zorlamışlarHürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre iddianamede, Faslı kadınlar yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Çalışıp para kazanmak için yasal yollarla Türkiye’ye geldiğini belirten Soukaina Bouyakhf, maddi durumu iyi olmadığı için kulüpte konsomatrislik yapmayı kabul ettiğini ancak fuhuş yapmak istemediğini, işi bırakmak istediğini söylediğinde Mehmet Çelebi, Müslüm Çelebi ve Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüklerini söyledi. Suç örgütünün elinden kurtulmak için 155’i aradığını, bunu öğrenen Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüğünü, bir daha polisi araması durumunda kendisini öldüreceğini söylediğini ifade etti.Fas’tan sağlık sorunundan dolayı ameliyat olmak için geldiğini belirten Ahlam Oudar da, otellerde kaldığını, garson olarak çalışmaya başladığı ve kulüpte fuhuşa zorlandığını söyledi.Türkiye’ye ilk kez turist olarak 2018’de en son ise 16 Haziran 2021’de geldiğini belirten Fatıma Temlalı, ise “Kulüpte ilk başta garson olarak çalıştım. Mehmet Çelebi beni zorla döverek konsomatrislik yaptırdı. Bana fuhuş yaptırmaya çalıştılar ben de intihar etmek istedim, vazgeçtiler” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103109/73/1031097398_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_38eaec17a322f89909dbd2510f38f4cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
palalı saldırı, fuhuş, gezi parkı

'Palalı Sabri' iddianamesi tamamlandı: Fas-İstanbul arasında 'fuhuş hattı' kurmuş

08:20 09.07.2022 (güncellendi: 08:21 09.07.2022)
© DHAPalalı saldırgan Sabri Çeleb
Palalı saldırgan Sabri Çeleb - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Çelebi, Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurmakla suçlanıyor.
Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldırması nedeniyle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin Fas-İstanbul hattında kurduğu fuhuş çetesi geçtiğimiz günlerde çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘insan ticareti yapmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kadınları zorlamışlar

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre iddianamede, Faslı kadınlar yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Çalışıp para kazanmak için yasal yollarla Türkiye’ye geldiğini belirten Soukaina Bouyakhf, maddi durumu iyi olmadığı için kulüpte konsomatrislik yapmayı kabul ettiğini ancak fuhuş yapmak istemediğini, işi bırakmak istediğini söylediğinde Mehmet Çelebi, Müslüm Çelebi ve Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüklerini söyledi. Suç örgütünün elinden kurtulmak için 155’i aradığını, bunu öğrenen Hüseyin Çelebi’nin kendisini dövdüğünü, bir daha polisi araması durumunda kendisini öldüreceğini söylediğini ifade etti.

Fas’tan sağlık sorunundan dolayı ameliyat olmak için geldiğini belirten Ahlam Oudar da, otellerde kaldığını, garson olarak çalışmaya başladığı ve kulüpte fuhuşa zorlandığını söyledi.

Türkiye’ye ilk kez turist olarak 2018’de en son ise 16 Haziran 2021’de geldiğini belirten Fatıma Temlalı, ise “Kulüpte ilk başta garson olarak çalıştım. Mehmet Çelebi beni zorla döverek konsomatrislik yaptırdı. Bana fuhuş yaptırmaya çalıştılar ben de intihar etmek istedim, vazgeçtiler” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала