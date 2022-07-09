https://tr.sputniknews.com/20220709/prof-dr-tufan-tukek-bayramdan-sonra-vaka-sayilarinin-cok-artmasini-bekliyoruz-1058513618.html

Prof. Dr. Tufan Tükek: Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz

Prof. Dr. Tufan Tükek: Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz

Vaka sayılarının iki haftada beş kat artmasının ardından uzmanlardan ‘bayramda teyakkuz şart’ uyarıları geldi. Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir alevlenmeyle karşı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T12:40+0300

2022-07-09T12:40+0300

2022-07-09T12:40+0300

koronavirüs

koronavirüs

kurban bayramı

vaka

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Karar'da yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener “Büyüklerle bayramlaşıyorsak iki taraf da maske takmalı” çağrısını yaptı. Omicron BA.4 ve BA.5’in bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu vurgulayan Türk Toraks Derneği, kapalı alanda maske takılması ile yaygın test yapılmasını önerdi.Prof. Dr. Necmi İlhan da “Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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2022

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koronavirüs, kurban bayramı, vaka