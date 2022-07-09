https://tr.sputniknews.com/20220709/prof-dr-tufan-tukek-bayramdan-sonra-vaka-sayilarinin-cok-artmasini-bekliyoruz-1058513618.html
Prof. Dr. Tufan Tükek: Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz
Prof. Dr. Tufan Tükek: Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz
Vaka sayılarının iki haftada beş kat artmasının ardından uzmanlardan ‘bayramda teyakkuz şart’ uyarıları geldi. Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir alevlenmeyle karşı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T12:40+0300
2022-07-09T12:40+0300
2022-07-09T12:40+0300
koronavirüs
koronavirüs
kurban bayramı
vaka
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Karar'da yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener “Büyüklerle bayramlaşıyorsak iki taraf da maske takmalı” çağrısını yaptı. Omicron BA.4 ve BA.5’in bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu vurgulayan Türk Toraks Derneği, kapalı alanda maske takılması ile yaygın test yapılmasını önerdi.Prof. Dr. Necmi İlhan da “Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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koronavirüs, kurban bayramı, vaka
Prof. Dr. Tufan Tükek: Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz
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Vaka sayılarının iki haftada beş kat artmasının ardından uzmanlardan ‘bayramda teyakkuz şart’ uyarıları geldi. Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir alevlenmeyle karşı karşıyayız. İstanbul’daki vakalar Anadolu’ya yayılacak. Bayramdan sonra vaka sayılarının çok artmasını bekliyoruz” dedi.
Karar'da yer alan habere göre,
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener “
Büyüklerle bayramlaşıyorsak iki taraf da maske takmalı” çağrısını yaptı. Omicron BA.4 ve BA.5’in bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu vurgulayan Türk Toraks Derneği, kapalı alanda maske takılması ile yaygın test yapılmasını önerdi.
Prof. Dr. Necmi İlhan da “Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.