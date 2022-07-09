https://tr.sputniknews.com/20220709/reuters-kanada-gazproma-iletmesi-icin-gaz-tribununu-almanyaya--gonderecek-1058511338.html
Reuters: Kanada, Gazprom'a iletmesi için gaz tribününü Almanya'ya gönderecek
Reuters: Kanada, Gazprom'a iletmesi için gaz tribününü Almanya'ya gönderecek
Reuters'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Kanada, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının tribününü Almanya'ya göndermeye karar verdi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T11:25+0300
2022-07-09T11:25+0300
2022-07-09T11:26+0300
dünya
kanada
gazprom
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Kaynağa göre, Kanada gaz tribününü Gazprom’a iletmesi için Almanya'ya gönderecek, böylece Ottawa ve Berlin, Kanada’nın kendi uyguladığı yaptırımları ihlal etmekten kaçınmasını sağlamış olacak.Haziran ayında Gazprom, Alman Siemens şirketinin onarım için Kanada’ya gönderdiği gaz tribünün dönüşünün aksaması nedeniyle Kuzey Akımı boru hattından Almanya'ya doğalgaz tedarikini azaltmak zorunda kalmıştı.
kanada
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kanada, gazprom
Reuters: Kanada, Gazprom'a iletmesi için gaz tribününü Almanya'ya gönderecek
11:25 09.07.2022 (güncellendi: 11:26 09.07.2022) Abone ol
Reuters'in kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, Kanada, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının tribününü Almanya'ya göndermeye karar verdi.
Kaynağa göre, Kanada gaz tribününü Gazprom’a iletmesi için Almanya'ya gönderecek, böylece Ottawa ve Berlin, Kanada’nın kendi uyguladığı yaptırımları ihlal etmekten kaçınmasını sağlamış olacak.
Haziran ayında Gazprom, Alman Siemens şirketinin onarım için Kanada’ya gönderdiği gaz tribünün dönüşünün aksaması nedeniyle Kuzey Akımı boru hattından Almanya'ya doğalgaz tedarikini azaltmak zorunda kalmıştı.