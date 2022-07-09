https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T13:18+0300

2022-07-09T13:18+0300

2022-07-09T13:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.

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