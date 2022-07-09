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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T13:18+0300
2022-07-09T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü

13:18 09.07.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.
Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.
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