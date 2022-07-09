https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T13:18+0300
2022-07-09T13:18+0300
2022-07-09T13:18+0300
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Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.
Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.