https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-neo-nazi-taburu-tornadonun-gecici-konuslanma-yeri-imha-edildi-1058515499.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukarynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’ nun Dnepropetrovsk yakınlarındaki geçici... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T14:47+0300

2022-07-09T14:47+0300

2022-07-09T14:49+0300

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

rus hava-uzay kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun Dnepropetrovsk bölgesinin Zelenodolsk yerleşimi yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurarak 40’tan fazla militanı etkisiz hale getirdi, 10’a yakın askeri teçhizatı imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca Donetsk halk Cumhuriyeti’nin Soledar yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. tugayının topçu taburunun konuşlanma noktasının vurulduğu, taburun üçte birinden fazlasının öldürüldüğü ve silahların çoğunun devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html

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