https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-neo-nazi-taburu-tornadonun-gecici-konuslanma-yeri-imha-edildi-1058515499.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukarynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’ nun Dnepropetrovsk yakınlarındaki geçici... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T14:47+0300
2022-07-09T14:47+0300
2022-07-09T14:49+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
rus hava-uzay kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053861266_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_ba2a0685865465ff6940ca3e2aa6bb70.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun Dnepropetrovsk bölgesinin Zelenodolsk yerleşimi yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurarak 40’tan fazla militanı etkisiz hale getirdi, 10’a yakın askeri teçhizatı imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca Donetsk halk Cumhuriyeti’nin Soledar yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. tugayının topçu taburunun konuşlanma noktasının vurulduğu, taburun üçte birinden fazlasının öldürüldüğü ve silahların çoğunun devre dışı bırakıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053861266_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_7e21be18a1b1b2f406e0979196cd6b90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi
14:47 09.07.2022 (güncellendi: 14:49 09.07.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukarynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’ nun Dnepropetrovsk yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını imha ettikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun Dnepropetrovsk bölgesinin Zelenodolsk yerleşimi yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurarak 40’tan fazla militanı etkisiz hale getirdi, 10’a yakın askeri teçhizatı imha etti” denildi.
Açıklamada ayrıca Donetsk halk Cumhuriyeti’nin Soledar yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. tugayının topçu taburunun konuşlanma noktasının vurulduğu, taburun üçte birinden fazlasının öldürüldüğü ve silahların çoğunun devre dışı bırakıldığı kaydedildi.