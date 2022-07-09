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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-neo-nazi-taburu-tornadonun-gecici-konuslanma-yeri-imha-edildi-1058515499.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukarynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’ nun Dnepropetrovsk yakınlarındaki geçici... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T14:47+0300
2022-07-09T14:49+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
rus hava-uzay kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun Dnepropetrovsk bölgesinin Zelenodolsk yerleşimi yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurarak 40’tan fazla militanı etkisiz hale getirdi, 10’a yakın askeri teçhizatı imha etti” denildi.Açıklamada ayrıca Donetsk halk Cumhuriyeti’nin Soledar yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. tugayının topçu taburunun konuşlanma noktasının vurulduğu, taburun üçte birinden fazlasının öldürüldüğü ve silahların çoğunun devre dışı bırakıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-15-iha-dusurdu-1058514752.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun geçici konuşlanma yeri imha edildi

14:47 09.07.2022 (güncellendi: 14:49 09.07.2022)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukarynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’ nun Dnepropetrovsk yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını imha ettikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukraynalı neo-Nazi taburu ‘Tornado’nun Dnepropetrovsk bölgesinin Zelenodolsk yerleşimi yakınlarındaki geçici konuşlanma noktasını yüksek hassasiyetli silahlarla vurarak 40’tan fazla militanı etkisiz hale getirdi, 10’a yakın askeri teçhizatı imha etti” denildi.
Açıklamada ayrıca Donetsk halk Cumhuriyeti’nin Soledar yerleşimi yakınında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. tugayının topçu taburunun konuşlanma noktasının vurulduğu, taburun üçte birinden fazlasının öldürüldüğü ve silahların çoğunun devre dışı bırakıldığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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