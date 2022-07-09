https://tr.sputniknews.com/20220709/rusya-yilin-6-ayinda-turkiyeden-777-bin-dolarla-domates-ithal-etti-1058521579.html

Rusya, yılın 6 ayında Türkiye’den 20 milyon 777 bin dolarlık domates ithal etti

Rusya, yılın 6 ayında Türkiye’den 20 milyon 777 bin dolarlık domates ithal etti

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatında Rusya 20 milyon 777 bin dolarla 6. sırada yer aldı. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T19:25+0300

2022-07-09T19:25+0300

2022-07-09T19:33+0300

türkiye

rusya

domates

romanya

ukrayna

almanya

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Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatı 247 milyon 998 bin dolar oldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 54 ülkeye 363 milyon 290 bin dolarlık domates ihraç edildi.Geçen yılın ocak-haziran döneminde 328 bin 334 ton domates ihracatı karşılığında 216 milyon 380 bin dolar elde edilirken bu yılın aynı döneminde 51 ülkeye 287 bin 439 ton ürün karşılığında 247 milyon 998 bin dolarlık domates satıldı.En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Romanya yer aldı.Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk yarısında 44 milyon 619 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Romanya'yı 34 milyon 652 bin dolarla Ukrayna ve 24 milyon 523 bin dolarla Almanya izledi.Rusya ise 20 milyon 777 bin dolarla yılın ilk yarısında yapılan ihracat sıralamasında 6. sırada yer aldı.'Yeni pazarlar bize daha çok imkan sunuyor'Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı (SERA-BİR) Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini gösteren ekonomik krize ve savaşlara rağmen domates ihracat gelirinde yılın ilk yarısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.Türkiye'nin ihracatta pazar ağını geliştirdiğini ve ihracat yaptığı ülkelerin sayısını artırdığını belirten Yanmaz, şöyle konuştu:Yanmaz, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun, enerji konusunda Avrupa ülkelerini dar boğaza doğru ittiğini ve artan enerji maliyetleri nedeniyle Türkiye'nin gelecek dönemde tüm üretim kalemlerinde olduğu gibi meyve ve sebzede de çok daha fazla ihracat yapma imkanı yakalayacağını ifade etti.Avrupa ülkeleri gelecek yıl için görüşmeler yapıyorAvrupa ülkelerinin Türkiye'den ürün alımı yapmak için görüşmeler yaptığını aktaran Yanmaz, şunları kaydetti:

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rusya, domates, romanya, ukrayna, almanya