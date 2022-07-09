https://tr.sputniknews.com/20220709/rusyada-enflasyon-ukrayna-operasyonunun-baslamasindan-sonraki-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1058529532.html

Rusya’da enflasyon, Ukrayna operasyonunun başlamasından sonraki en düşük seviyeye geriledi

Rusya’da enflasyon, Ukrayna operasyonunun başlamasından sonraki en düşük seviyeye geriledi

Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 15.9 seviyesine düştü. Bu, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlattığı şubat ayından beri ülkede görülen en düşük... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T22:30+0300

2022-07-09T22:30+0300

2022-07-09T22:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

rosstat

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Rusya federal istatistik servisi Rosstat, yıllık enflasyonun yüzde 15.9’a gerilediğini açıkladı. Ülkede yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 17.10, nisan ayındaysa 17.83 olarak kayıtlara geçmişti. Nisan ayında kaydedilen bu enflasyon artışı, Rusya’da 2002 başından beri görülen en yüksek orandı.Ülkede enflasyon aylık bazdaysa haziran ayında yüzde 0.35 olarak gerçekleşti. Bu, ekonomistlerin enflasyondaki gerileme beklentisinden daha yüksek oranda bir düşüş.Gıda fiyatlarında 2021’den beri ilk defa deflasyon gerçekleştiBunun yanında Rosstat verilerine göre Rusya'da gıda fiyatlarındaki düşüşse haziran ayında aylık bazda yüzde 1.1 olarak gerçekleşti. Bu da Rusya’da Ağustos 2021’den beri gıda fiyatlarında ilk defa deflasyon, yani düşüş gözlendiği anlamına geliyor.Ukrayna’da enflasyon 6 yılın zirvesindeUkrayna’da ise enflasyon Haziran’da ivmelendi. Enflasyon yüzde 21.5 ile 6 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.Ukrayna Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.

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