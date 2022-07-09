https://tr.sputniknews.com/20220709/rusyanin-sinir-bolgesi-bryanskta-tren-yoluna-yerlestirilen-patlayici-infilak-etti-1058519885.html

Rusya’nın sınır bölgesi Bryansk’ta tren yoluna yerleştirilen patlayıcı infilak etti

Rusya’nın sınır bölgesi Bryansk’ta tren yoluna yerleştirilen patlayıcı infilak etti

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinin valisi Aleksandr Bogomaz, Uneçskiy kasabasından geçen tren yolunda bir yük treninin yakınına yerleştirilen bir... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T18:23+0300

2022-07-09T18:23+0300

2022-07-09T18:26+0300

ukrayna krizi

bryansk

ukrayna krizi

tren

patlama

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Aleksandr Bogomaz, Rusya’nın sınır bölgesi Bryansk’ta meydana gelen patlama sonucunda sadece tren vagonlarının camlarının zarar gördüğünü açıkladı.Bogomaz, tren yolunun zarar görmediğini ve ölen ya da yaralanan da olmadığını söyledi. Bryansk Valisi, patlayıcının içeriğini ve onu tren yoluna yerleştirenin kimliğini belirlemek için çalıştıklarını da ekledi.Rusya’nın Bryansk bölgesi, son aylarda Ukrayna tarafından pek çok kez saldırıya uğradı. Söz konusu bölgede dün Ukrayna tarafına ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklanmıştı.

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ukrayna krizi, bryansk, tren, patlama