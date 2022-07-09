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Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T00:08+0300
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Adana merkezli 5 ilde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Funda Buyruk'un, 'PKK'nın Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile görüştüğü, belediyenin ek hizmet binasını bir derneğe tahsis ettiği, bu derneğin toplantılarına katıldığı' belirlendi. Ayrıca Buyruk'un hayatını kaybeden örgüt mensuplarının yakınlarını belediyede 'işe aldırdığı ve aynı kişilere belediye üzerinden yardımda bulunulmasını sağladığı' tespit edildi.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk'un, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Funda Buyruk, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
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Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk'u görevden uzaklaştırdı.
Adana merkezli 5 ilde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Funda Buyruk'un, 'PKK'nın Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile görüştüğü, belediyenin ek hizmet binasını bir derneğe tahsis ettiği, bu derneğin toplantılarına katıldığı' belirlendi.
Ayrıca Buyruk'un hayatını kaybeden örgüt mensuplarının yakınlarını belediyede 'işe aldırdığı ve aynı kişilere belediye üzerinden yardımda bulunulmasını sağladığı' tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk'un, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine Funda Buyruk, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.