https://tr.sputniknews.com/20220709/seyhan-belediye-baskan-yardimcisi-buyruk-gorevden-uzaklastirildi-1058501149.html

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T00:08+0300

2022-07-09T00:08+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

görevden alma

görevden uzaklaştırma

seyhan

adana

belediye

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Adana merkezli 5 ilde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Funda Buyruk'un, 'PKK'nın Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile görüştüğü, belediyenin ek hizmet binasını bir derneğe tahsis ettiği, bu derneğin toplantılarına katıldığı' belirlendi. Ayrıca Buyruk'un hayatını kaybeden örgüt mensuplarının yakınlarını belediyede 'işe aldırdığı ve aynı kişilere belediye üzerinden yardımda bulunulmasını sağladığı' tespit edildi.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk'un, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Funda Buyruk, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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içişleri bakanlığı, görevden alma, görevden uzaklaştırma, seyhan, adana, belediye