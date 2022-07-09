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https://tr.sputniknews.com/20220709/suriye-lideri-esaddan-11-yil-sonra-bir-ilk-ailesiyle-birlikte-halepi-ziyaret-etti-1058512998.html
Suriye lideri Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: Ailesiyle birlikte Halep'i ziyaret etti
Suriye lideri Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: Ailesiyle birlikte Halep'i ziyaret etti
Suriye lideri Beşar Esad, 2011'den bu yana ilk defa Halep'i ziyaret etti. Esad'a ziyaretinde ailesi de eşlik etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T11:59+0300
2022-07-09T11:59+0300
dünya
beşar esad
suriye
halep
suriye hükümeti
iç savaş
ziyaret
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, çocuklarıyla birlikte 11 yıl aradan sonra ilk defa Halep'i ziyaret etti. Pazarı gezerek yeni faaliyete giren dükkanlarda dolaşan Esad, Halep sakinleriyle sohbet etti. Suriye'de en önemli tarihi İslam eserlerinden biri olan Emevi Cami'ni de ziyaret eden aile, caminin restorasyonu hakkında bilgi edindi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/suriye-lideri-esaddan-irana-uzun-sure-sonra-ilk-ziyaret-1056198275.html
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beşar esad, suriye, halep, suriye hükümeti, iç savaş, ziyaret

Suriye lideri Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: Ailesiyle birlikte Halep'i ziyaret etti

11:59 09.07.2022
© Fotoğraf : SANABeşar Esad ve ailesi
Beşar Esad ve ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Fotoğraf : SANA
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Suriye lideri Beşar Esad, 2011'den bu yana ilk defa Halep'i ziyaret etti. Esad'a ziyaretinde ailesi de eşlik etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, çocuklarıyla birlikte 11 yıl aradan sonra ilk defa Halep'i ziyaret etti. Pazarı gezerek yeni faaliyete giren dükkanlarda dolaşan Esad, Halep sakinleriyle sohbet etti. Suriye'de en önemli tarihi İslam eserlerinden biri olan Emevi Cami'ni de ziyaret eden aile, caminin restorasyonu hakkında bilgi edindi.
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