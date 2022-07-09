https://tr.sputniknews.com/20220709/suriye-lideri-esaddan-11-yil-sonra-bir-ilk-ailesiyle-birlikte-halepi-ziyaret-etti-1058512998.html

Suriye lideri Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: Ailesiyle birlikte Halep'i ziyaret etti

Suriye lideri Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: Ailesiyle birlikte Halep'i ziyaret etti

Suriye lideri Beşar Esad, 2011'den bu yana ilk defa Halep'i ziyaret etti. Esad'a ziyaretinde ailesi de eşlik etti. 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T11:59+0300

2022-07-09T11:59+0300

2022-07-09T11:59+0300

dünya

beşar esad

suriye

halep

suriye hükümeti

iç savaş

ziyaret

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, çocuklarıyla birlikte 11 yıl aradan sonra ilk defa Halep'i ziyaret etti. Pazarı gezerek yeni faaliyete giren dükkanlarda dolaşan Esad, Halep sakinleriyle sohbet etti. Suriye'de en önemli tarihi İslam eserlerinden biri olan Emevi Cami'ni de ziyaret eden aile, caminin restorasyonu hakkında bilgi edindi.

https://tr.sputniknews.com/20220509/suriye-lideri-esaddan-irana-uzun-sure-sonra-ilk-ziyaret-1056198275.html

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beşar esad, suriye, halep, suriye hükümeti, iç savaş, ziyaret