https://tr.sputniknews.com/20220709/tubitak-sahte-belge-inceleme-cihazi-gelistirdi-1058528132.html
TÜBİTAK, sahte belge inceleme cihazı geliştirdi
TÜBİTAK, sahte belge inceleme cihazı geliştirdi
TÜBİTAK, sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak yeni nesil doküman inceleme cihazı geliştirdi. 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T21:38+0300
2022-07-09T21:38+0300
2022-07-09T21:39+0300
türkiye
tübitak
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)
sahte
sahte para
dolandırıcılık
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX''i geliştirdiği belirtildi.Cihaz, 1 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kulüpte kullanıma girecek.DHA’nın haberine göre; cihaz, belgenin aslına uygun olup almadığını kısa sürede ve etkin şekilde tespit edebiliyor. Cihaz, polis ve jandarma bölgesinde sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca diğer resmi kurumlarda ve kulüplerde de doküman incelemelerinde kullanılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda test çalışmaları süren cihazın 1 ay sonra kullanıma girmesi bekleniyor.Cihazın kullanılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü İsmail Şahin, "Diğer ithal cihazlardan teknolojik anlamda daha hızlı ve etkin sonuç veriyor. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin daha verimli sonuç elde etmek. Avrupa, Amerika, İngiltere’de geliştirilen ürünlerle bizim ürünlerimiz şu an rakip pozisyonda" dedi.
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tübitak, türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak), sahte, sahte para, dolandırıcılık
TÜBİTAK, sahte belge inceleme cihazı geliştirdi
21:38 09.07.2022 (güncellendi: 21:39 09.07.2022) Abone ol
TÜBİTAK, sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak yeni nesil doküman inceleme cihazı geliştirdi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX''i geliştirdiği belirtildi.
Cihaz, 1 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kulüpte kullanıma girecek.
DHA’nın haberine göre; cihaz, belgenin aslına uygun olup almadığını kısa sürede ve etkin şekilde tespit edebiliyor. Cihaz, polis ve jandarma bölgesinde sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca diğer resmi kurumlarda ve kulüplerde de doküman incelemelerinde kullanılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda test çalışmaları süren cihazın 1 ay sonra kullanıma girmesi bekleniyor.
Cihazın kullanılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü İsmail Şahin, "Diğer ithal cihazlardan teknolojik anlamda daha hızlı ve etkin sonuç veriyor. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin daha verimli sonuç elde etmek. Avrupa, Amerika, İngiltere’de geliştirilen ürünlerle bizim ürünlerimiz şu an rakip pozisyonda" dedi.