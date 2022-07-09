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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da vekalet yoluyla kurban kesimine başladı
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da vekalet yoluyla kurban kesimine başladı
"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Nijerya'da kesilen kurbanlıkların... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T20:59+0300
2022-07-09T21:17+0300
türkiye
kurban bayramı
kurbanlık
diyanet işleri başkanlığı
türkiye diyanet vakfı (tdv)
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Nijerya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanlıkların etleri, ihtiyaç sahibi 16 bin aileye ulaştırıldı.TDV, Nijerya'da bu yıl 9 bin 800 hisse karşılığı 1400 büyükbaş kurbanlık kesimi yaparak, yaklaşık 75 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak. Başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos ve Kano eyaletlerindeki cami, yetimhane ve köylerde yaklaşık 400'e yakın noktada kurban dağıtımı yapılacak.Bayram namazından sonra başlayan kesim işlemlerinde ilk gün başkent Abuja'da 300, Kano'da 300 ve Lagos'da 57 olmak üzere 657 büyükbaşın kesimi tamamlanarak 4 bin 599 hisse kurban eti ihtiyaç sahibi 16 bin aileye dağıtıldı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tadilatı yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde ilgili kuruma teslim edilen Al Ansar Kız Yetimhanesi'nde de kurban eti dağıtım organizasyonu gerçekleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-diyanet-vakfina-kurban-bagisinda-bulundu-1058444915.html
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kurban bayramı, kurbanlık, diyanet işleri başkanlığı, türkiye diyanet vakfı (tdv)

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da vekalet yoluyla kurban kesimine başladı

20:59 09.07.2022 (güncellendi: 21:17 09.07.2022)
© AATürkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
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"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Nijerya'da kesilen kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Nijerya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanlıkların etleri, ihtiyaç sahibi 16 bin aileye ulaştırıldı.
TDV, Nijerya'da bu yıl 9 bin 800 hisse karşılığı 1400 büyükbaş kurbanlık kesimi yaparak, yaklaşık 75 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak. Başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos ve Kano eyaletlerindeki cami, yetimhane ve köylerde yaklaşık 400'e yakın noktada kurban dağıtımı yapılacak.
Bayram namazından sonra başlayan kesim işlemlerinde ilk gün başkent Abuja'da 300, Kano'da 300 ve Lagos'da 57 olmak üzere 657 büyükbaşın kesimi tamamlanarak 4 bin 599 hisse kurban eti ihtiyaç sahibi 16 bin aileye dağıtıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tadilatı yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde ilgili kuruma teslim edilen Al Ansar Kız Yetimhanesi'nde de kurban eti dağıtım organizasyonu gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
7 Temmuz, 19:39
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