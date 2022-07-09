https://tr.sputniknews.com/20220709/urdun-krali-abdullah-putin-cok-yurtsever-biri-1058503391.html

Ürdün Kralı Abdullah: Putin çok yurtsever biri

Ürdün Kralı Abdullah: Putin çok yurtsever biri

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 20 yıldır tanıdığı Rusya lideri Putin'in çok yurtsever biri olduğunu belirterek, "Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T01:43+0300

2022-07-09T01:43+0300

2022-07-09T01:48+0300

ukrayna krizi

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

rusya

vladimir putin

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CNBC kanalından gazeteci Hadley Gamble’e demeç veren Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kral Abdullah, yirmi yılı aşkın süredir tanıdığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki soruya, "Elbette çok yurtsever ve Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple çevrilidir" yanıtını verdi.Ukrayna kriziyle ilgili de konuşan Kral, "Günün sonunda hepimiz krizin olmayacağını ummuştuk. Şimdi olan bu. Bu konuyla uğraşıyoruz. Ne kadar uzun sürerse, kimse kazanamaz" diyerek, krizin etkilerinin sadece Avrupa ile sınırlı olmayacağı, tüm dünyaya yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.

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ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, rusya, vladimir putin