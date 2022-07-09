https://tr.sputniknews.com/20220709/urdun-krali-abdullah-putin-cok-yurtsever-biri-1058503391.html
Ürdün Kralı Abdullah: Putin çok yurtsever biri
Ürdün Kralı Abdullah: Putin çok yurtsever biri
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 20 yıldır tanıdığı Rusya lideri Putin'in çok yurtsever biri olduğunu belirterek, "Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T01:43+0300
2022-07-09T01:43+0300
2022-07-09T01:48+0300
ukrayna krizi
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
rusya
vladimir putin
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CNBC kanalından gazeteci Hadley Gamble’e demeç veren Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kral Abdullah, yirmi yılı aşkın süredir tanıdığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki soruya, "Elbette çok yurtsever ve Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple çevrilidir" yanıtını verdi.Ukrayna kriziyle ilgili de konuşan Kral, "Günün sonunda hepimiz krizin olmayacağını ummuştuk. Şimdi olan bu. Bu konuyla uğraşıyoruz. Ne kadar uzun sürerse, kimse kazanamaz" diyerek, krizin etkilerinin sadece Avrupa ile sınırlı olmayacağı, tüm dünyaya yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.
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ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, rusya, vladimir putin
Ürdün Kralı Abdullah: Putin çok yurtsever biri
01:43 09.07.2022 (güncellendi: 01:48 09.07.2022) Abone ol
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 20 yıldır tanıdığı Rusya lideri Putin'in çok yurtsever biri olduğunu belirterek, "Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple çevrilidir" ifadelerini kullandı.
CNBC kanalından gazeteci Hadley Gamble’e demeç veren Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kral Abdullah, yirmi yılı aşkın süredir tanıdığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki soruya, "Elbette çok yurtsever ve Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple çevrilidir" yanıtını verdi.
Ukrayna kriziyle ilgili de konuşan Kral, "Günün sonunda hepimiz krizin olmayacağını ummuştuk. Şimdi olan bu. Bu konuyla uğraşıyoruz. Ne kadar uzun sürerse, kimse kazanamaz" diyerek, krizin etkilerinin sadece Avrupa ile sınırlı olmayacağı, tüm dünyaya yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.