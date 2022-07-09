Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220709/uzmanindan-uyari-kurban-etleri-izgara-ya-da-haslama-olarak-tuketilmeli-mutlaka-dinlendirilmeli-1058515228.html
Uzmanından uyarı: Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli, mutlaka dinlendirilmeli
Uzmanından uyarı: Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli, mutlaka dinlendirilmeli
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Et pişirilmesinde haşlama ve ızgara tavsiye... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T14:02+0300
2022-07-09T14:02+0300
kurban bayramı
yaşam
et
diyetisyen
kolestrol
sağlıklı beslenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057887275_6:0:637:355_1920x0_80_0_0_52699962f0453c56d0d1874b0586552b.jpg
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı’nda açıklamalarda bulundu. Merd, haşlama ya da ızgara yapılarak tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyleyerek, “Bayramda öncelikle şekerli tatlı tüketimine dikkat edilmesi lazım. En çok kaçırılan gruplar arasında tatlı çeşitleri oluyor. Et tüketimine gelecek olursak da vatandaşlarımız eti dinlendirsinler. Et direkt kesimden hemen sonra kavurma yapılıyor. Bu da etin daha dinlenmeden tüketildiği için sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti mutlaka 24 saat dolapta dinlendirelim. Ondan sonrasında küçük parçalar halinde tüketeceğimiz miktarlarda dolabımıza kaldırmaya çalışalım. Etler eksi 2 derecede birkaç hafta saklanabilir ama eksi 18 derecede 3-4 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Etler dondurucudan çıkarıldığında, çözülen et tekrardan dolaba konulup tüketilmemeli. Et pişirilmesinde de haşlama ve ızgara tavsiye ediliyor ama mangal tüketimi olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü kanserojen etki oluşturmuş oluyoruz. Haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilebilir” dedi.'Et kolesterolü yükseltebilir o yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız'Betül Merd, et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için yanında diğer besin gruplarının da olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein içeriyor. İçerisinde B1, B6 ve B12 vitaminleri vardır. Demir yönünden zengindir. Kolesterol açısından da yağlı etlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir. Kolesterolü yükseltebilir. O yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız. Bayramlarda yeterli ve uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmeli” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/putin-rusyadaki-muslumanlarin-kurban-bayramini-kutladi-1058509545.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057887275_85:0:558:355_1920x0_80_0_0_e11f0a222dcfea505ec0bc37dafaa35b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurban bayramı, et, diyetisyen, kolestrol, sağlıklı beslenme

Uzmanından uyarı: Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli, mutlaka dinlendirilmeli

14:02 09.07.2022
© AAet, kasap
et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Et pişirilmesinde haşlama ve ızgara tavsiye ediliyor ama mangal tüketimi olmamasına dikkat edilmeli. Kolesterol açısından da yağlı etlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir. O yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız." dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı’nda açıklamalarda bulundu. Merd, haşlama ya da ızgara yapılarak tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyleyerek, “Bayramda öncelikle şekerli tatlı tüketimine dikkat edilmesi lazım. En çok kaçırılan gruplar arasında tatlı çeşitleri oluyor. Et tüketimine gelecek olursak da vatandaşlarımız eti dinlendirsinler. Et direkt kesimden hemen sonra kavurma yapılıyor. Bu da etin daha dinlenmeden tüketildiği için sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti mutlaka 24 saat dolapta dinlendirelim. Ondan sonrasında küçük parçalar halinde tüketeceğimiz miktarlarda dolabımıza kaldırmaya çalışalım. Etler eksi 2 derecede birkaç hafta saklanabilir ama eksi 18 derecede 3-4 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Etler dondurucudan çıkarıldığında, çözülen et tekrardan dolaba konulup tüketilmemeli. Et pişirilmesinde de haşlama ve ızgara tavsiye ediliyor ama mangal tüketimi olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü kanserojen etki oluşturmuş oluyoruz. Haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilebilir” dedi.

'Et kolesterolü yükseltebilir o yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız'

Betül Merd, et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için yanında diğer besin gruplarının da olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein içeriyor. İçerisinde B1, B6 ve B12 vitaminleri vardır. Demir yönünden zengindir. Kolesterol açısından da yağlı etlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir. Kolesterolü yükseltebilir. O yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız. Bayramlarda yeterli ve uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmeli” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı
09:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала