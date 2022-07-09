https://tr.sputniknews.com/20220709/wsj-avrupa-dogalgazin-tumunu-satin-alarak-yoksul-ulkelere-arzi-engelliyor-1058509051.html

WSJ: Avrupa, doğalgazın tümünü satın alarak yoksul ülkelere arzı engelliyor

WSJ: Avrupa, doğalgazın tümünü satın alarak yoksul ülkelere arzı engelliyor

The Wall Street Journal (WSJ), Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışında dünyadaki tüm doğalgaz stoklarını satın alarak yoksul ülkelere enerji arzının önünü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T09:49+0300

2022-07-09T09:49+0300

2022-07-09T09:49+0300

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doğalgaz

avrupa

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Elektrik enerjisi için kullanılan doğalgaz rezervlerinin, Rus gazına alternatif arayışında olan Avrupa ülkeleri tarafından soğurulduğu ifade edildi.Pakistanlı yetkililerin sözlerine göre, Pakistan’ın yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik ihalesi teklif almadı.Haberde, “Her gün işletmeler ve ev haneleri, hükümet yüzünden elektrik kesintilerinden eziyet çekiyor, çünkü ülke, elektrik santralleri için yeterince doğal gaz ithal edemiyor” ifadesine yer verildi.

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2022

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

karikatür , doğalgaz, avrupa