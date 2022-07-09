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WSJ: Avrupa, doğalgazın tümünü satın alarak yoksul ülkelere arzı engelliyor
WSJ: Avrupa, doğalgazın tümünü satın alarak yoksul ülkelere arzı engelliyor
The Wall Street Journal (WSJ), Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışında dünyadaki tüm doğalgaz stoklarını satın alarak yoksul ülkelere enerji arzının önünü... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T09:49+0300
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doğalgaz
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Elektrik enerjisi için kullanılan doğalgaz rezervlerinin, Rus gazına alternatif arayışında olan Avrupa ülkeleri tarafından soğurulduğu ifade edildi.Pakistanlı yetkililerin sözlerine göre, Pakistan’ın yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik ihalesi teklif almadı.Haberde, “Her gün işletmeler ve ev haneleri, hükümet yüzünden elektrik kesintilerinden eziyet çekiyor, çünkü ülke, elektrik santralleri için yeterince doğal gaz ithal edemiyor” ifadesine yer verildi.
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karikatür , doğalgaz, avrupa

WSJ: Avrupa, doğalgazın tümünü satın alarak yoksul ülkelere arzı engelliyor

09:49 09.07.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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Vitaliy Podvitskiy
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The Wall Street Journal (WSJ), Avrupa’nın Rus gazına alternatif arayışında dünyadaki tüm doğalgaz stoklarını satın alarak yoksul ülkelere enerji arzının önünü kestiğini belirtti.
Elektrik enerjisi için kullanılan doğalgaz rezervlerinin, Rus gazına alternatif arayışında olan Avrupa ülkeleri tarafından soğurulduğu ifade edildi.
Pakistanlı yetkililerin sözlerine göre, Pakistan’ın yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik ihalesi teklif almadı.
Haberde, “Her gün işletmeler ve ev haneleri, hükümet yüzünden elektrik kesintilerinden eziyet çekiyor, çünkü ülke, elektrik santralleri için yeterince doğal gaz ithal edemiyor” ifadesine yer verildi.
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