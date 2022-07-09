https://tr.sputniknews.com/20220709/zaharova-blinken-lavrov-ve-rusyanin-g20de-tecrit-edildigiyle-ilgili-hikayeler-uyduruyor-1058515712.html

Zaharova: Blinken, Lavrov ve Rusya'nın G20'de tecrit edildiğiyle ilgili hikayeler uyduruyor

Zaharova: Blinken, Lavrov ve Rusya'nın G20'de tecrit edildiğiyle ilgili hikayeler uyduruyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-09T14:52+0300

2022-07-09T14:52+0300

2022-07-09T14:52+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

antony blinken

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Zaharova, Blinken’in ABD Başkanı Jeo Biden ile ilgili “Biden'ı tanıyan herkes onun açık, anlaşılır ve kendi adına konuştuğunu bilir” şeklindeki sözlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:“Çoğunluğun sizi hatırlamadığı bir dizi forum etkinliğini görmezden gelerek kendi kendini tecrite sürükleyen sizsiniz, Bay Blinken. Şimdi de kendi başarısızlığınızı haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyorsunuz. Herkesten Rusya'yı ‘tecrit etmesini’ bizzat nasıl talep ettiğinizi bize anlattılar. Ve talepte bulunduğunuz herkes, mevcut yönetiminizi rezil bir sonun beklediğini bildiği için arkanızdan gülüyor.”

rusya

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mariya zaharova, rusya, antony blinken