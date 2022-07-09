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https://tr.sputniknews.com/20220709/zaharova-blinken-lavrov-ve-rusyanin-g20de-tecrit-edildigiyle-ilgili-hikayeler-uyduruyor-1058515712.html
Zaharova: Blinken, Lavrov ve Rusya'nın G20'de tecrit edildiğiyle ilgili hikayeler uyduruyor
Zaharova: Blinken, Lavrov ve Rusya'nın G20'de tecrit edildiğiyle ilgili hikayeler uyduruyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı... 09.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-09T14:52+0300
2022-07-09T14:52+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
antony blinken
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Zaharova, Blinken’in ABD Başkanı Jeo Biden ile ilgili “Biden'ı tanıyan herkes onun açık, anlaşılır ve kendi adına konuştuğunu bilir” şeklindeki sözlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:“Çoğunluğun sizi hatırlamadığı bir dizi forum etkinliğini görmezden gelerek kendi kendini tecrite sürükleyen sizsiniz, Bay Blinken. Şimdi de kendi başarısızlığınızı haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyorsunuz. Herkesten Rusya'yı ‘tecrit etmesini’ bizzat nasıl talep ettiğinizi bize anlattılar. Ve talepte bulunduğunuz herkes, mevcut yönetiminizi rezil bir sonun beklediğini bildiği için arkanızdan gülüyor.”
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mariya zaharova, rusya, antony blinken

Zaharova: Blinken, Lavrov ve Rusya'nın G20'de tecrit edildiğiyle ilgili hikayeler uyduruyor

14:52 09.07.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Bali'deki G20 toplantısında dışlandığına dair hikayeler uydurduğunu belirtti.
Zaharova, Blinken’in ABD Başkanı Jeo Biden ile ilgili “Biden'ı tanıyan herkes onun açık, anlaşılır ve kendi adına konuştuğunu bilir” şeklindeki sözlerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
“Çoğunluğun sizi hatırlamadığı bir dizi forum etkinliğini görmezden gelerek kendi kendini tecrite sürükleyen sizsiniz, Bay Blinken. Şimdi de kendi başarısızlığınızı haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyorsunuz. Herkesten Rusya'yı ‘tecrit etmesini’ bizzat nasıl talep ettiğinizi bize anlattılar. Ve talepte bulunduğunuz herkes, mevcut yönetiminizi rezil bir sonun beklediğini bildiği için arkanızdan gülüyor.”
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