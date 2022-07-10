Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek

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Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yapılan bilimsel araştırmaların kedilerin popülasyonuna olumlu yansıdığını anlatan Kaya, "Bu sene üretimimiz gayet iyi. Yani kapasitemizi aşacak düzeyde bir üretim söz konusu. Dolayısıyla bu yıl her yönüyle çok memnunuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok iyi durumdayız. Salgının etkilerinin azalmasıyla insanlar rahatlıkla kedileri ziyaret edebiliyor. Ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bu rakam bayramda üst düzeye çıkacak. Önceki yıllarda hafta sonları 600-700 ziyaretçi oluyordu. Şimdi bu sayının üç katına çıktık" diye konuştu.