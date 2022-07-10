Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisinin popülasyonu, yürütülen koruma çalışmalarıyla arttı.
Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisinin popülasyonu, yürütülen koruma çalışmalarıyla arttı.
YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yıllardır yürütülen çalışmalar sayesinde saf ırk sayıları yükselen kediler, bu yıl ilk doğumlarını tamamladı.
Kedi Villası'ndaki odalarda özenle bakımları yapılan anne kedilerin dünyaya getirdiği 120 yavru kedi, sağırlık testi, aşı ve çip takma işleminden geçirildi.
YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yıllardır yürütülen çalışmalar sayesinde saf ırk sayıları yükselen kediler, bu yıl ilk doğumlarını tamamladı.
Kedi Villası'ndaki odalarda özenle bakımları yapılan anne kedilerin dünyaya getirdiği 120 yavru kedi, sağırlık testi, aşı ve çip takma işleminden geçirildi.
Yavrulardan göz renkleri farklı olan 20'si damızlık için ayrıldı, göz renkleri aynı olan 100'ünün de neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması amacıyla sekiz yıl önce başlatılan "Her evde bir Van kedisi" projesi kapsamında sahiplendirilmesine karar verildi.
Kentin en önemli canlı kültür mirası olma özelliğini taşıyan kedileri evlerinde beslemek isteyenler, merkeze yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla Van kedisi sahibi olabiliyor.
Yavrulardan göz renkleri farklı olan 20'si damızlık için ayrıldı, göz renkleri aynı olan 100'ünün de neslin sürekliliğinin sağlanması ve korunması amacıyla sekiz yıl önce başlatılan "Her evde bir Van kedisi" projesi kapsamında sahiplendirilmesine karar verildi.
Kentin en önemli canlı kültür mirası olma özelliğini taşıyan kedileri evlerinde beslemek isteyenler, merkeze yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla Van kedisi sahibi olabiliyor.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yapılan bilimsel araştırmaların kedilerin popülasyonuna olumlu yansıdığını anlatan Kaya, "Bu sene üretimimiz gayet iyi. Yani kapasitemizi aşacak düzeyde bir üretim söz konusu. Dolayısıyla bu yıl her yönüyle çok memnunuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok iyi durumdayız. Salgının etkilerinin azalmasıyla insanlar rahatlıkla kedileri ziyaret edebiliyor. Ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bu rakam bayramda üst düzeye çıkacak. Önceki yıllarda hafta sonları 600-700 ziyaretçi oluyordu. Şimdi bu sayının üç katına çıktık" diye konuştu.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yapılan bilimsel araştırmaların kedilerin popülasyonuna olumlu yansıdığını anlatan Kaya, "Bu sene üretimimiz gayet iyi. Yani kapasitemizi aşacak düzeyde bir üretim söz konusu. Dolayısıyla bu yıl her yönüyle çok memnunuz. Ziyaretçi sayısı açısından da çok iyi durumdayız. Salgının etkilerinin azalmasıyla insanlar rahatlıkla kedileri ziyaret edebiliyor. Ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bu rakam bayramda üst düzeye çıkacak. Önceki yıllarda hafta sonları 600-700 ziyaretçi oluyordu. Şimdi bu sayının üç katına çıktık" diye konuştu.
Kedilerin hediye olarak verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Kaya, "Hayvandan hediye olmayacağına inanıyoruz. Bir insan ortak bir kararla evine hayvan almalı. Çünkü hayvan almak geçici bir heves değil. Evinize başka bir canlı alıyorsunuz. Dolayısıyla bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Onun için sahiplendirme yaparken buna çok büyük özen gösteriyoruz" dedi.
Kedilerin hediye olarak verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Kaya, "Hayvandan hediye olmayacağına inanıyoruz. Bir insan ortak bir kararla evine hayvan almalı. Çünkü hayvan almak geçici bir heves değil. Evinize başka bir canlı alıyorsunuz. Dolayısıyla bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Onun için sahiplendirme yaparken buna çok büyük özen gösteriyoruz" dedi.