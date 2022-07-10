https://tr.sputniknews.com/20220710/abd-disisleri-bakani-sri-lankadaki-halk-ayaklanmasinin-etkenlerinden-biri-rusya-olabilir-1058546872.html
ABD Dışişleri Bakanı: Sri Lanka'daki halk ayaklanmasının etkenlerinden biri Rusya olabilir
ABD Dışişleri Bakanı: Sri Lanka'daki halk ayaklanmasının etkenlerinden biri Rusya olabilir
Endonezya'daki G20 toplantılarının ardından Tayland-Japonya turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin dünyada kötü giden her şeyden... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T13:18+0300
2022-07-10T13:18+0300
2022-07-10T13:37+0300
ukrayna krizi
sri lanka
antony blinken
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Bangkok'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir ailenin hanedanlık yönetimine esir düşüp tarihinin en büyük ekonomik krizinden geçmesi nedeniyle halk ayaklanması çıkan Sri Lanka ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Rusya'nın bir etken olduğunu iddia etti.Moskova tarafından yalanlanmasına rağmen Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını bloke ettiği iddiasında ısrar eden Blinken, bunun Sri Lanka'daki kriz ve kaosa katkıda bulunmuş olabileceğini ve bundan sonra benzer krizleri tetikleyebileceğinden korktuğunu dile getirdi. Birkaç yıldır ekonomik kriz nedeniyle açlık tehlikesinin yaşandığı Sri Lanka'daki en güncel sorun döviz bittiğinden zerre yakıt alınamaması, bu nedenle elektrik bile üretilememesi ve dolayısıyla hiçbir çarkın dönmemesi.ABD Dışişleri Bakanı ise "Bu Rus saldırganlığının etkisini her yerde görüyoruz. Sri Lanka'daki duruma katkıda bulunmuş olabilir; dünya çapındaki etkileri konusunda endişeliyiz" dedi.
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sri lanka, antony blinken
ABD Dışişleri Bakanı: Sri Lanka'daki halk ayaklanmasının etkenlerinden biri Rusya olabilir
13:18 10.07.2022 (güncellendi: 13:37 10.07.2022) Abone ol
Endonezya'daki G20 toplantılarının ardından Tayland-Japonya turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin dünyada kötü giden her şeyden Rusya'nın sorumlu olduğu söylemini devam ettirdi.
Bangkok'u ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir ailenin hanedanlık yönetimine esir düşüp tarihinin en büyük ekonomik krizinden geçmesi nedeniyle halk ayaklanması çıkan Sri Lanka ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Rusya'nın bir etken olduğunu iddia etti.
Moskova tarafından yalanlanmasına rağmen Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını bloke ettiği iddiasında ısrar eden Blinken, bunun Sri Lanka'daki kriz ve kaosa katkıda bulunmuş olabileceğini ve bundan sonra benzer krizleri tetikleyebileceğinden korktuğunu dile getirdi. Birkaç yıldır ekonomik kriz nedeniyle açlık tehlikesinin yaşandığı Sri Lanka'daki en güncel sorun döviz bittiğinden zerre yakıt alınamaması, bu nedenle elektrik bile üretilememesi ve dolayısıyla hiçbir çarkın dönmemesi.
ABD Dışişleri Bakanı ise "Bu Rus saldırganlığının etkisini her yerde görüyoruz. Sri Lanka'daki duruma katkıda bulunmuş olabilir; dünya çapındaki etkileri konusunda endişeliyiz" dedi.