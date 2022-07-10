https://tr.sputniknews.com/20220710/akdenizdeki-abd-ucak-gemisinde-bulunan-bir-f-18-savas-ucagi-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-1058554256.html

Akdeniz’deki ABD uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağı, rüzgarın şiddetiyle denize düştü

Akdeniz’deki ABD uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağı, rüzgarın şiddetiyle denize düştü

ABD Donanması, Akdeniz’de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının kötü hava koşulları nedeniyle denize... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T17:49+0300

2022-07-10T17:49+0300

2022-07-10T18:09+0300

savunma

abd

uçak gemisi

uss harry s. truman

f-18

akdeniz

rüzgar

fırtına

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ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi. Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu. Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı. Düşen F-18’in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20190731/abdde-super-hornet-savas-ucagi-olum-vadisine-dustu-1039814314.html

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abd, uçak gemisi, uss harry s. truman, f-18, akdeniz, rüzgar, fırtına