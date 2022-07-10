https://tr.sputniknews.com/20220710/akdenizdeki-abd-ucak-gemisinde-bulunan-bir-f-18-savas-ucagi-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-1058554256.html
Akdeniz’deki ABD uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağı, rüzgarın şiddetiyle denize düştü
Akdeniz’deki ABD uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağı, rüzgarın şiddetiyle denize düştü
ABD Donanması, Akdeniz’de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının kötü hava koşulları nedeniyle denize... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:49+0300
2022-07-10T17:49+0300
2022-07-10T18:09+0300
savunma
abd
uçak gemisi
uss harry s. truman
f-18
akdeniz
rüzgar
fırtına
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ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi. Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu. Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı. Düşen F-18’in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20190731/abdde-super-hornet-savas-ucagi-olum-vadisine-dustu-1039814314.html
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abd, uçak gemisi, uss harry s. truman, f-18, akdeniz, rüzgar, fırtına
Akdeniz’deki ABD uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağı, rüzgarın şiddetiyle denize düştü
17:49 10.07.2022 (güncellendi: 18:09 10.07.2022) Abone ol
ABD Donanması, Akdeniz’de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının kötü hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü belirtti.
ABD Donanması'nın açıklamasına
göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi.
Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu.
Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı.
Düşen F-18’in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.