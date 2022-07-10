https://tr.sputniknews.com/20220710/anamurda-tarimsal-alandaki-yangin-ormana-100-metre-kala-sonduruldu-1058558439.html

Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü

Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

anamur

yangın

orman

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Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tarımsal alanda yangın çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesiyle yangın bölgesine 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 15'i orman işçisi, yaklaşık 20 kişi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ormana 100 metre kala vatandaşlarında desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 dönüm bahçe zarar gördü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışma ise sürüyor.

türkiye

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