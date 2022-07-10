https://tr.sputniknews.com/20220710/arastirma-uzaylilar-kuantum-fizigi-araciligiyla-iletisim-kuruyor-olabilir-1058532943.html

Araştırma: Uzaylılar kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kuruyor olabilir

Araştırma: Uzaylılar kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kuruyor olabilir

Yeni bir araştırma, uzaylıların birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurmak için kuantum fiziğini kullanmalarının muhtemel olduğunu gösterdi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T01:50+0300

2022-07-10T01:50+0300

2022-07-10T01:58+0300

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Bilim insanları, uzaylıların kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kurabileceğini gösteren bir matematiksel model oluşturdu.Bununla birlikte, kuantum iletişimini Dünya'da bir gerçeklik haline getirmek için çabalar devam ediyor. Araştırmacılar, kuantum mekaniğinin, bilgi transferini doğal olarak normal sistemlerden daha hızlı ve daha güvenli hale getirecek belirli özellikler sağladığını söylüyor.NT'V'nin haberine göre, Physical Review D adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarına göre ise, kuantum ağları kurulmadan önce üstesinden gelinmesi gereken en büyük engellerden birini, onların çok kırılgan ve girişime açık olmaları alıştırıyor. Son çalışmaya göre ise bu tür ağlar parçalanmadan uzayda uçabiliyor ve uzaylı iletişimini mümkün kılıyor.Araştırmanın baş yazarı olan Edinburgh Üniversitesi'nden teorik fizikçi Arjun Berera ve meslektaşı Jaime Calderón-Figueroa, potansiyel uyumsuzluğu (kuantum durumunun parçalanması) kontrol etmek için X-ışınlarının uzay boşluğu boyunca hareketi üzerine hesaplamalar yaptı.'Mesaj, Samanyolu Galaksisi'nden daha uzun bir yol kat edebilir'Araştırmacılar, kuantum parçacıkları olarak fotonların (ışık parçacıkları) kullanılmış olsaydı, en azından yüz binlerce ışık yılı boyunca hareket edebileceklerini ve tüm Samanyolu galaksisinden daha büyük bir mesafe boyunca yol alabileceklerini belirledi.Bilim insanlarına göre bu durumun nedenini isei kısmen uzaydaki ortalama madde yoğunluğunun Dünya'dakinden çok daha az olması olduğunu belirtti.Çalışmanın yazarları, "Fotonların aracılık ettiği kuantum iletişiminin, özellikle elektron kütlesinin altındaki X-ışını bölgesindeki fotonlar için, yıldızlararası mesafeler boyunca kurulabilmesi akla yatkındır" diye yazdı.Diğer taraftan, Berera uzaylı yaşam formlarının birbirleriyle konuşmak veya insanlarla iletişime geçmek için kuantum ağlarını kullanıyor olmalarının bir teori olduğunu, ancak bilim insanlarına dünya dışı yaşamı araştırmak için yeni bir yol sunduğunu söyledi.Berera, bir kuantum sinyali ile mümkün olan "önemli miktarda bilgi aktarımının", onu kozmostaki herhangi bir dünya dışı zeka için çekici hale getireceğini belirtti. Fakat, bunu çözmek için tam olarak işleyen bir kuantum bilgisayar gerekeceğini söyledi.Berera, “Kuantum ağlarıyla iletilen bilgi ışık hızından daha hızlı seyahat edemez, bu nedenle mesajların hedeflerine ulaşması birkaç yıl alabilir” diye konuştu.Sonuç olarak çalışmanın yazarları “Bu bulgulara dayanarak, uzaylıların birbirleriyle sohbet etmelerinin veya belki de kendilerini insanlara tanıtmaya çalışıyor olmalarının olası yollarına klasik iletişimin yanı sıra kuantum iletişimini de ekleyebiliriz. Prensipte, astrofizik bir vücuttan gelen bir kuantum sinyalini veya hatta dünya dışı bir uygarlıktan gelen akıllı bir sinyali tespit etmek mümkün olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220615/cin-once-uzayli-belirtileri-tespit-ettiklerini-acikladi-sonra-aciklamayi-sildi-1057456253.html

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uzaylılar, uzaylı, kuantum, iletişim