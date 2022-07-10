https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-donmez-karadeniz-gazi-icin-boru-serimine-baslandi-1058550414.html

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı

Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T15:19+0300

2022-07-10T15:19+0300

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fatih dönmez

türkiye

karadeniz

gaz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.

türkiye

karadeniz

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fatih dönmez, karadeniz, gaz