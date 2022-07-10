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https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-donmez-karadeniz-gazi-icin-boru-serimine-baslandi-1058550414.html
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı
Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T15:19+0300
2022-07-10T15:24+0300
fatih dönmez
türkiye
karadeniz
gaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.
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fatih dönmez, karadeniz, gaz

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı

15:19 10.07.2022 (güncellendi: 15:24 10.07.2022)
© DHA'Castorone' gemisinin görüntüsü
'Castorone' gemisinin görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
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Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.
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