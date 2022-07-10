https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-karaismailoglu-antalya-havalimaninda-bin-34-ucak-trafigi-ile-rekor-tazelendi-1058560495.html

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı’nda bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendi

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı’nda bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı’nda Kurban Bayramı’nın birinci günü bin 34 uçak trafiği ile rekorun tazelendiğini duyurdu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T23:58+0300

2022-07-10T23:58+0300

2022-07-11T00:09+0300

adil karaismailoğlu

antalya havalimanı

türkiye

rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte havalimanlarında da hareketliliğin arttığını belirtti.Turizm merkezinde yer alan Antalya Havalimanı’nda da turist yoğunluğunun yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, “Antalya Havalimanı’nda 2 Temmuz’da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı’nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz’da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu” dedi.Antalya Havalimanı’nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021 yılında kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:İhale sonucunda işi alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon euroluk kira ödemesini garanti ettiğini anımsatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, firmanın 765 milyon euroluk yatırıma başladığını ve yatırımın 2025 yılına kadar bitireceğini aktardı. 'Havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor'Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon euroluk kira peşinatının da ödendiğine dikkati çekerek, “Geleceğin Türkiye’sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya’nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün” ifadelerini kullandı.

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adil karaismailoğlu, antalya havalimanı, rekor