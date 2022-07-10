https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-karaismailoglu-antalya-havalimaninda-kurban-bayraminin-ilk-gunu-rekor-kirildi-1058549795.html

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın ilk günü rekor kırıldı

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın ilk günü rekor kırıldı

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın 1. günü bin 34 uçak trafiği ile rekor kırıldığını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T15:04+0300

2022-07-10T15:04+0300

2022-07-10T15:09+0300

antalya havalimanı

ekonomi

adil karaismailoğlu

rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte havalimanlarında da hareketliliğin arttığını belirtti. Turizm bölgesinde yer alan Antalya Havalimanı'nda da turist yoğunluğunun yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da bin 26 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın 1. gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu" dedi.'Kapasite artırımının doğruluğunun göstergesi'Antalya Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021 yılında kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Rekorlar, kapasite artırımının ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesi. Turizm merkezine ilk adım atılan yerlerin başında gelen Antalya Havalimanı'nda daha iyi hizmet verebilmek ve olumlu bir ilk izlenim oluşturmak çok önemli. Ayrıca, bu ihale ekonomiye olan güveni de gösterdi. Proje, iç hatlar ve 2'nci dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3'üncü dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve devlet konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak" ifadelerini kullandı.

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antalya havalimanı, adil karaismailoğlu, rekor