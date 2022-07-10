https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-yanik-acikladi-istanbulda-selden-etkilenenlere-3-bin-tl-nakdi-yardim-yapilacak-1058552023.html
Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak
Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak
Bakan Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T16:24+0300
2022-07-10T16:24+0300
2022-07-10T16:29+0300
derya yanık
istanbul
yardım
türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-soylu-istanbulda-evleri-su-basana-5-bin-is-yerlerini-su-basana-10-bin-lira-verilecek-1058540481.html
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derya yanık, istanbul, yardım
Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak
16:24 10.07.2022 (güncellendi: 16:29 10.07.2022) Abone ol
Bakan Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.