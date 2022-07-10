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https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-yanik-acikladi-istanbulda-selden-etkilenenlere-3-bin-tl-nakdi-yardim-yapilacak-1058552023.html
Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak
Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak
Bakan Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-soylu-istanbulda-evleri-su-basana-5-bin-is-yerlerini-su-basana-10-bin-lira-verilecek-1058540481.html
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derya yanık, istanbul, yardım

Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak

16:24 10.07.2022 (güncellendi: 16:29 10.07.2022)
© İHAEsenyurt'ta şiddetli yağış
Esenyurt'ta şiddetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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Bakan Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Esenyurt'ta sel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
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