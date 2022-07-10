https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-yanik-acikladi-istanbulda-selden-etkilenenlere-3-bin-tl-nakdi-yardim-yapilacak-1058552023.html

Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak

Bakan Yanık açıkladı: İstanbul'da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapılacak

Bakan Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T16:24+0300

2022-07-10T16:24+0300

2022-07-10T16:29+0300

derya yanık

istanbul

yardım

türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-soylu-istanbulda-evleri-su-basana-5-bin-is-yerlerini-su-basana-10-bin-lira-verilecek-1058540481.html

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derya yanık, istanbul, yardım