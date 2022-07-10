https://tr.sputniknews.com/20220710/balkonda-uyuyan-kisinin-ayakkabilarini-ve-cep-telefonunu-caldi-1058551369.html
Balkonda uyuyan kişinin ayakkabılarını ve cep telefonunu çaldı
Balkonda uyuyan kişinin ayakkabılarını ve cep telefonunu çaldı
Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T15:52+0300
2022-07-10T15:52+0300
2022-07-10T15:59+0300
hırsız
türkiye
mersin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058551224_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_4beace4c9f21f345bd5a51f34b1439e2.jpg
Mersin'de gündüz saatlerinde bir evi gözüne kestiren hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi. Bu sırada kapının önündeki balkonunda uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeden önce ayakkabıları, daha sonra telefonunu alan şahıs, koşar adımlarla evden çıktı. Uyandığında telefonunun ve ayakkabılarının olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. M.Y., hırsızın telefonunu getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını söyleyerek, bir an önce telefonunu kendisine getirmesini istedi.Rahat tavırlarıyla pes dedirttiÖte yandan şahsın eve girişi ve hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat bir şekilde eve giren şüpheli, önce ayakkabıları çalmak için hamle yapıyor. Daha sonra M.Y.'nin uykuda olduğunu fark eden şahıs, yavaşça yukarı çıkarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıyor. Ardından uyuyan adamın çantasını karıştıran, kısa bir süreliğine evin içine de giren şahıs, bir ses duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor.
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058551224_72:0:1056:738_1920x0_80_0_0_347641a0ee485829eb341e4ecc8f8096.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hırsız, mersin
Balkonda uyuyan kişinin ayakkabılarını ve cep telefonunu çaldı
15:52 10.07.2022 (güncellendi: 15:59 10.07.2022) Abone ol
Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın kapının önündeki ayakkabılarını ve cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı.
Mersin'de gündüz saatlerinde bir evi gözüne kestiren hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi. Bu sırada kapının önündeki balkonunda uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeden önce ayakkabıları, daha sonra telefonunu alan şahıs, koşar adımlarla evden çıktı. Uyandığında telefonunun ve ayakkabılarının olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. M.Y., hırsızın telefonunu getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını söyleyerek, bir an önce telefonunu kendisine getirmesini istedi.
Rahat tavırlarıyla pes dedirtti
Öte yandan şahsın eve girişi ve hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat bir şekilde eve giren şüpheli, önce ayakkabıları çalmak için hamle yapıyor. Daha sonra M.Y.'nin uykuda olduğunu fark eden şahıs, yavaşça yukarı çıkarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıyor. Ardından uyuyan adamın çantasını karıştıran, kısa bir süreliğine evin içine de giren şahıs, bir ses duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor.