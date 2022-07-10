https://tr.sputniknews.com/20220710/basbakan-scholzun-da-katildigi-spdnin-yaz-partisinde-kadinlara-tecavuz-damlasiyla-saldiri--1058550526.html

Başbakan Scholz'un da katıldığı SPD'nin yaz partisinde kadınlara 'tecavüz damlasıyla saldırı'

Başbakan Scholz'un da katıldığı SPD'nin yaz partisinde kadınlara 'tecavüz damlasıyla saldırı'

SPD'nin Başbakan Scholz dahil 1000 önde gelen isminin katıldığı yaz partisinde bulunan kadınlardan bazısı, yiyecek ve içeceklere katılarak mağdurun bilincini... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T15:44+0300

2022-07-10T15:44+0300

2022-07-10T16:28+0300

dünya

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

olaf scholz

tecavüz

ilaç

uyuşturucu

kadın

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Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Olaf Scholz ve bakanları dahil 1000 önde gelen isminin katıldığı geleneksel yaz partisinde, çok sayıda kadına 'tecavüz damlasıyla' (K.-o.-Tropfen) saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. SPD meclis grubunun çarşamba akşamı başbakanlık bahçesinde verdiği ve yaklaşık 1000 kişinin davet edildiği yaz partisinde SPD'li Başbakan Olaf Scholz da hazır bulundu. Ancak davetli kadınlardan bazısının yiyecek-içeceklerine tecavüz damlası katıldığına işaret eden şikayetlerde bulunduğu haftasonunda medyaya yansıdı. SPD'ye göre olası 9 mağdur varSPD meclis grubu sözcüsü olası 9 kurbandan söz etti. Polis, 5 vakadan haberdarHalsizlik, baş dönmesi ve hafıza kaybı gibi semptomları bulunan 5 vakadan haberdar olduğunu belirten Berlin polisi, kimliği belirsiz kişilere karşı tehlikeli bedensel zarar vermek suçlamasıyla soruşturma başlattı. Partide şok etkisi yarattıDie Welt gazetesinin kanalına konuşan SPD Eşbaşkanı Lars Klingbeil, "Bu, beni şoke ediyor. Bir SPD etkinliğinde böyle bir şeyin olması beni öfkelendiriyor" dedi. Klingbeil, mağdurların tedavi edilmesi ve tam olarak ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Partiyi düzenleyen SPD meclis grubunun soruşturmayla işbirliği yaptığını aktaran Eşbaşkan, "Şimdi elimizdeki tüm bilgileri değerlendireceğiz. Umarım fail veya failler tutuklanır ve hesap verir" dedi. SPD içi etkinliğe davet edilenler belliSPD'nin parlamento işlerinden birincil sorumlu milletvekili Katja Mast, "Hepimiz bu inanılmaz süreçten dehşete düştük" diye tweetlerken, "Etkilenen herkese şikayette bulunmalarını tavsiye ediyorum" çağrısını yaptı. AFP'ye konuşan SPD meclis grup sözcüsü, yalnızca kişisel davetiyesi olan konukların partiye kabul edildiğini belirtti. Sözcü, bunun, 'parlamento üyeleri, meclis grubu çalışanları ve seçim bölgelerinden çalışanlarla bir iç etkinlik' olduğunu söyledi.Bir kadının akşam olanları hatırlayamadığı için hastaneye gitmesiyleOlay, 21 yaşında bir kadının SPD'nin yaz partisine katıldıktan sonra polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Haberlere göre perşembe günü uyandığında çarşamba akşamı olanları hatırlayamadığı için hastaneye giden ve muayenenin ardından polise suç duyurusunda bulunan kadın, polise parti sırasında yiyecek ve alkolsüz içecekler tükettikten sonra midesinin bulandığını ve başının döndüğünü söyledi.

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almanya, sosyal demokrat parti (spd), olaf scholz, tecavüz, ilaç, uyuşturucu, kadın