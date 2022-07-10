Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-silahli-kavga-54-kisi-yaralandi-1058532129.html
Batman'da 7 aile arasında silahlı kavga: 54 yaralı
Batman'da 7 aile arasında silahlı kavga: 54 yaralı
Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T00:43+0300
2022-07-10T00:49+0300
türkiye
batman
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058179967_24:0:1976:1098_1920x0_80_0_0_41c408318f32a75111848e426476387e.jpg
Batman'da, aralarında husumet olduğu belirtilen 7 aile arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada 54 kişi yaralandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.
türkiye
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1058179967_268:0:1732:1098_1920x0_80_0_0_ba30f73486cb58a9b4760ccb435d1982.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batman, kavga

Batman'da 7 aile arasında silahlı kavga: 54 yaralı

00:43 10.07.2022 (güncellendi: 00:49 10.07.2022)
© DHADiyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı, 1'i ağır 13 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
Batman'da, aralarında husumet olduğu belirtilen 7 aile arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada 54 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала