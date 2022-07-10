https://tr.sputniknews.com/20220710/batmanda-silahli-kavga-54-kisi-yaralandi-1058532129.html

Batman'da 7 aile arasında silahlı kavga: 54 yaralı

Batman'da 7 aile arasında silahlı kavga: 54 yaralı

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

batman

kavga

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Batman'da, aralarında husumet olduğu belirtilen 7 aile arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada 54 kişi yaralandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

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batman, kavga