https://tr.sputniknews.com/20220710/bodrumda-orman-yangini-2-hektarlik-alan-zarar-gordu-1058555399.html

Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T19:32+0300

2022-07-10T19:32+0300

2022-07-10T19:32+0300

türkiye

bodrum

orman yangını

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Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

türkiye

bodrum

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bodrum, orman yangını