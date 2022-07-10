https://tr.sputniknews.com/20220710/bodrumda-orman-yangini-2-hektarlik-alan-zarar-gordu-1058555399.html
Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T19:32+0300
2022-07-10T19:32+0300
2022-07-10T19:32+0300
türkiye
bodrum
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058555253_0:515:720:920_1920x0_80_0_0_5026a619b950fe408e2f69c6c551b590.jpg
Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
türkiye
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058555253_0:447:720:987_1920x0_80_0_0_7a01edb79a4d6eb743b91094b932383c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bodrum, orman yangını
Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.