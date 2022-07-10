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https://tr.sputniknews.com/20220710/bodrumda-orman-yangini-2-hektarlik-alan-zarar-gordu-1058555399.html
Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T19:32+0300
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bodrum
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Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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Bodrum'da orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

19:32 10.07.2022
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜRMuğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.
Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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