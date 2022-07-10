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Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçıran Topal'la ilgili yeni karar
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçıran Topal'la ilgili yeni karar
Şilan Narman’ı uzaklaştırma kararına rağmen zorla taksiye bindirerek kaçırmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Mithat Topal’ın itirazı Bölge Adliye... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:12+0300
2022-07-10T12:12+0300
türkiye
mithat topal
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Mithat Topal'ın henüz 13 yaşında kaçırarak evlendiği Şilan Narman (eski soyadıyla Topal) Bingöl’de yaşadığı evden kaçtı ve Topal’dan kurtulmak için il il gezip izini kaybettirmeye çalıştı. En son geçen yıl İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına sığınan ve boşanma davası açan Şilan, hayatından endişe ettiği için Topal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Topal bu duruma rağmen 7 Eylül 2021’de Şilan’ı zorla bir taksiye bindirdi. Şilan zorla tutulduğu evden polis tarafından kurtarıldı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Topal 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama Topal karara itiraz etti. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, sanık hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan mahkûmiyet kararı verildiğini hatırlattı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek itirazı reddetti. Ayrıca adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Topal’ın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Kararda, davanın diğer sanıkları Maksut Yıldız ve Rahim Maral yönünden 5 yıl ve daha az ceza almış olmaları nedeniyle haklarındaki hükmün kesinleştiği, Topal yönünden ise Yargıtay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/tahliye-kararini-ogrenen-silan-topal-adliyeden-aglayarak-cikti-oldurulecegim-biliyorum-1053362784.html
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mithat topal, şilan topal

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçıran Topal'la ilgili yeni karar

12:12 10.07.2022
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
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Şilan Narman’ı uzaklaştırma kararına rağmen zorla taksiye bindirerek kaçırmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Mithat Topal’ın itirazı Bölge Adliye Mahkemesi’nden döndü.
Mithat Topal'ın henüz 13 yaşında kaçırarak evlendiği Şilan Narman (eski soyadıyla Topal) Bingöl’de yaşadığı evden kaçtı ve Topal’dan kurtulmak için il il gezip izini kaybettirmeye çalıştı.
En son geçen yıl İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına sığınan ve boşanma davası açan Şilan, hayatından endişe ettiği için Topal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ayağına elektronik kelepçe takılan Topal bu duruma rağmen 7 Eylül 2021’de Şilan’ı zorla bir taksiye bindirdi. Şilan zorla tutulduğu evden polis tarafından kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Topal 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama Topal karara itiraz etti.
Şilan Topal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Tahliye kararını öğrenen Şilan Topal adliyeden ağlayarak çıktı: Öldürüleceğim, biliyorum
1 Şubat, 21:15
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, sanık hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan mahkûmiyet kararı verildiğini hatırlattı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek itirazı reddetti. Ayrıca adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Topal’ın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.
Kararda, davanın diğer sanıkları Maksut Yıldız ve Rahim Maral yönünden 5 yıl ve daha az ceza almış olmaları nedeniyle haklarındaki hükmün kesinleştiği, Topal yönünden ise Yargıtay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
Eski eşi tarafından kaçırılan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
TÜRKİYE
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı
9 Eylül 2021, 09:19
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