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Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T14:39+0300
2022-07-10T15:00+0300
çamlıca kulesi
yaşam
yıldırım
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü. Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.
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çamlıca kulesi, yıldırım

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

14:39 10.07.2022 (güncellendi: 15:00 10.07.2022)
© İHAÇamlıca Kulesi'ne yıldırım
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye düşme anları kameraya yansıdı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü. Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.
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