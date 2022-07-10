https://tr.sputniknews.com/20220710/camlica-kulesine-yildirim-dustu-1058549188.html

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış esnasında Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T14:39+0300

2022-07-10T14:39+0300

2022-07-10T15:00+0300

çamlıca kulesi

yaşam

yıldırım

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü. Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.

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2022

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çamlıca kulesi, yıldırım