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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T21:25+0300
2022-07-10T21:57+0300
politika
türkiye
israil
recep tayyip erdoğan
yair lapid
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220710/israil-basbakani-lapid-biden-israilden-suudi-arabistana-baris-ve-umut-mesaji-tasiyacak-1058554392.html
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türkiye, israil, recep tayyip erdoğan, yair lapid, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

21:25 10.07.2022 (güncellendi: 21:57 10.07.2022)
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti."
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
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