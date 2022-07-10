https://tr.sputniknews.com/20220710/cumhurbaskani-erdogan-israil-basbakani-lapid-ile-telefonda-gorustu-1058557010.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T21:25+0300
2022-07-10T21:25+0300
2022-07-10T21:57+0300
politika
türkiye
israil
recep tayyip erdoğan
yair lapid
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101892/42/1018924266_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2fa191a3756c7c33d64e36a0e5bf2377.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220710/israil-basbakani-lapid-biden-israilden-suudi-arabistana-baris-ve-umut-mesaji-tasiyacak-1058554392.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101892/42/1018924266_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_0d58f02464c42aaeb3b8454a9eff699c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, israil, recep tayyip erdoğan, yair lapid, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
21:25 10.07.2022 (güncellendi: 21:57 10.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti."